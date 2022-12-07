Осинькин рассказал, с кем «Крылья» сыграют предсезонные матчи в Турции

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, с кем сыграют самарцы в предсезонном сборе в Турции.

— Реально ли сейчас договориться с иностранными спарринг-партнерами?

— Да, у нас уже есть пару команд из Венгрии и Сербии, с которыми предварительно договорились. Раньше было больше возможностей, но и сейчас мы находим таких партнеров, — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

Сборы «Крыльев Советов» в Турции начнутся 9 января.

По итогам первой половины сезона РПЛ клуб занимает 11-е место с 20 очками.