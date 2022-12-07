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Агент Кравцова: «Кирилл готов играть под началом любого тренера. Думаю, проблем с Бердыевым не возникнет»

Мария Гусева
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Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, рассказал, какое впечатление произвел на игрока новый главный тренер клуба Курбан Бердыев.

«Бердыев был представлен команде, но это заняло не так много времени. У «Сочи» была важная игра тогда, все думали только об этом. Поэтому детально Бердыев еще не общался с Кириллом. Думаю, что это будет уже на зимних сборах. Кирилл готов играть под началом любого тренера, его задача тренироваться и доказывать свою состоятельность. Тренер уже должен решать, кто будет играть, а кто нет. Думаю, проблем никаких не возникнет», — цитирует «РБ Спорт» агента.

Последним местом работы 70-летнего специалиста был иранский клуб «Трактор». Бердыев дважды становился чемпионом России с «Рубином», а также привел «Ростов» к серебряным медалям, но он не работал в РПЛ с 2019 года.

После 17 туров РПЛ «Сочи» занимает 9 место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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