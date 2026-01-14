Гацкан: «У меня сто процентная уверенность в «Ростове». Он был, есть и будет»

Бывший игрок «Ростова», ныне тренер Александр Гацкан в разговоре с «СЭ» ответил слухи о возможной недоигровки клубом сезона из-за долгов.

«Я в клубе уже 20 лет, эти разговоры всегда были. Кто-то даст такой «топовый» инсайд и начнут разгонять. Это хорошо, что о «Ростове» всегда говорят. У меня сто процентная уверенность в клубе. Он был, есть и будет. Другой разговор — насколько «Ростов» будет конкурентоспособен. Но он будет точно», — сказал Гацкан «СЭ».

22 декабря сообщалось, что «Ростов» может недоиграть сезон из-за долга в 5 миллиардов рублей. Руководство клуба не оплатило зимние сборы команды, а с сентября/октября имеются долги по зарплате игрокам.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда под руководством испанца Джонатана Альбы набрала 21 очко в 18 турах.