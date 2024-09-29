Артига о ничьей «Химок» с «Крыльями» : «Не могу научить ребят забивать голы»

Главный тренер «Химок» Франк Артига подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (0:0) в 10-м туре РПЛ.

«Что касается атаки, то моя задача как тренера — это заставить ребят создать момент внутри штрафной площади соперника. Но я не могу научить их забивать голы. Поэтому сейчас важно продолжить работу над улучшением реализации», — сказал Артига на пресс-конференции.

«Крылья Советов» (11 очков) занимают десятое место в РПЛ. «Химки» (8) продлили серию без побед во всех турнирах до 10 матчей и идут на 13-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют против «Локомотива», а подмосковная команда в гостях встретится с «Краснодаром». Обе игры пройдут 6 октября.