«Зенит» выразил поддержку пострадавшим в ДТП в Краснодарском крае
«Зенит» опубликовал пост со словами поддержки пострадавшим в ДТП в Краснодарском крае.
«29 сентября в станице Старокорсунская произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. В автобусе находились болельщики гандбольного клуба «Виктор», возвращавшиеся с выездного матча в Краснодаре. Футбольный клуб «Зенит» выражает поддержку пострадавшим болельщикам», — написала пресс-служба клуба в Telegram-канале.
По информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Yutong. После чего произошло возгорание транспортных средств.
В момент ДТП в автобусе, который осуществлял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находилось 49 пассажиров. Все они успели покинуть горящее транспортное средство. Погибших среди них нет.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
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2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
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5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
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9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
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11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
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12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|27.09
|16:30
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Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|3 : 0
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|3 : 1
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|2 : 0
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|0 : 2
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|0 : 1
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1