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Сегодня, 23:03

«Зенит» выразил поддержку пострадавшим в ДТП в Краснодарском крае

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» опубликовал пост со словами поддержки пострадавшим в ДТП в Краснодарском крае.

«29 сентября в станице Старокорсунская произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. В автобусе находились болельщики гандбольного клуба «Виктор», возвращавшиеся с выездного матча в Краснодаре. Футбольный клуб «Зенит» выражает поддержку пострадавшим болельщикам», — написала пресс-служба клуба в Telegram-канале.

По информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Yutong. После чего произошло возгорание транспортных средств.

В момент ДТП в автобусе, который осуществлял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находилось 49 пассажиров. Все они успели покинуть горящее транспортное средство. Погибших среди них нет.

Автобус с&nbsp;болельщиками&nbsp;ГК &laquo;Виктор&raquo; сгорел после ДТП на&nbsp;Кубани. Страшное ДТП с участием фанатов гандбольного «Виктора» в Краснодарском крае. Погиб водитель грузовика

Источник: https://t.me/fczenit/21727
ФК Зенит
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 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
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 3 : 0
28.09 16:30
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28.09 19:30
Краснодар – Зенит
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Кр. Советов – Химки
 0 : 0
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