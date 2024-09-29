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Сегодня, 21:37

Осинькин о своей возможной отставке из «Крыльев»: «Вбросы без конца поступают. Наверное, нет дыма без огня»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о слухах про свою возможную отставку.

29 сентября самарцы на своем поле сыграли вничью с «Химками» (0:0) в матче 10-го тура РПЛ. 25 сентября появилась информация, что Осинькина в «Крыльях» может заменить Сергей Игнашевич.

«Когда эти вбросы без конца в прессу поступают, понятно, что есть адреса, откуда они уходят постоянно. Наверное, нет дыма без огня. Я не могу сказать, что мы как-то равнодушно проводили эту игру. Мы выкладывались, ребята тоже это читают. Но они сделали все, что могли. У меня нет никаких вопросов в плане самоотдачи и настроя», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

«Крылья Советов» (11 очков) занимают десятое место в РПЛ. «Химки» (8) продлили серию без побед во всех турнирах до 10 матчей и идут на 13-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют против «Локомотива», а подмосковная команда в гостях встретится с «Краснодаром». Обе игры пройдут 6 октября.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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4
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