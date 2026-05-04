Грушевский — об отставке Челестини: «Начиналось весьма романтично, но теперь кажется веселой авантюрой»
Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об уходе главного тренера армейцев Фабио Челестини.
«Отставка Челестини не то чтобы назрела, а, возможно, даже перезрела. Не было никакого желания принимать спонтанное решение, но теперь оно совершенно не кажется спонтанным. Ни в коем случае не позволю себе бросаться проклятиями в адрес уходящего тренерского штаба. Начиналось весьма романтично и симпатично, но по прошествии уже длительного периода кажется, что все это было веселой авантюрой», — сказал Грушевский «СЭ».
Известный юморист также поделился мыслями о футболе Челестини.
«Допускаю, что Марко Николич заложил хороший фундамент, который помогал Фабио на начальном этапе его работы. В любом случае можно поблагодарить Фабио за попытку поставить красивый, атакующий и быстрый футбол. Чтобы как-то суммировать, скажу вот как: если бы можно было как-то скрестить Фабио Челестини и Марко Николича, то получился бы супертренер. С таким тренером ЦСКА был бы в полнейшем порядке», — добавил Грушевский.
Челестини возглавлял ЦСКА с лета 2025 года. Его контракт был рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.
Армейцы набрали 45 очков в 28 матчах чемпионата России сезона-2025/26 и занимают шестое место в турнирной таблице.
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|Зенит
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|Спартак
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|5-1
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3
|Краснодар
|2
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|6-3
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4
|Балтика
|3
|2
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|5-3
|6
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5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
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7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
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8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
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9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
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10
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
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11
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
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12
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
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14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
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15
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
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16
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Педро
Зенит
|2
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0