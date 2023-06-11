Билялетдинов поддержал выбор Федотова лучшим тренером РПЛ по итогам сезона-2022/23

Тренер молодежной команды «Химок» Ринат Билялетдинов поддержал выбор Владимира Федотова лучшим тренером РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Солидарен с тем, что Федотов стал лучшим тренером РПЛ. Здесь добавляется тот момент, что повторить с разными командами один результат — в этом большое тренерское умение. Не только везение, как многие считают. В новом коллективе суметь найти нужный рисунок — дорогого стоит», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

ЦСКА занял второе место в чемпионате России, набрав 58 очков. У «Зенита», который стал чемпионом, — 70 очков.

Армейцы сыграют в суперфинале Кубка России против «Краснодара». Матч пройдет 11 июня в «Лужниках» и начнется в 17.00 мск.