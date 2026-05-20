Гусев: «У меня сохранились нормальные отношения с Карпиным»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» объяснил, почему ставил в состав Максима Осипенко и Данила Глебова.

— Как бы оценили физическое состояние команды весной? Есть ли вопросы к тренерам по физподготовке?

— Еще предстоит более тщательный анализ. Были моменты, которые мне не совсем нравились в ряде матчей. Но в целом, считаю, мы довольно уверенно прошли этот отрезок. Без травм. Лазарет опустел. Футболисты начали возвращаться в строй. К игре с «Балтикой» у нас уже почти все поправились. Тот же Баха Зайнутдинов попал в заявку, Милан Майсторович, Чавес и Дима Александров. Глебов покинул лазарет, Гладышев.

— А почему против «Балтики» не играл Бителло?

— Из-за усталости. По медицинским соображениям не взяли его на эту игру.

Возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, должен заметить, что в целом по движению, по физике мы ни одной команде весной не уступили. Ни одной! Нас никто физически не «переехал».

— Некоторые считали, что вы не будете ставить в состав Осипенко и Глебова — игроков, которые оказались в «Динамо» по протекции Валерия Карпина.

— Не знаю, откуда это пошло. Всегда руководствуюсь исключительно спортивным принципом. Кто лучше готов, тот и играет. Я это сразу и Максу, и Дане сказал. А все эти подтексты... У меня с Валерием Карпиным сохранились нормальные отношения. Почему я не должен вдруг не ставить в состав Глебова? Он не играл только потому, что пропустил почти всю предсезонку из-за травмы. Как только набрал кондиции, сразу вернулся в основу. А Макс чуть ли не все матчи провел без замен. Не понимаю всех этих намеков. Этого пригласил тот тренер, того — другой. При чем здесь Карпин или Иванов, Петров, Сидоров? Все решается на тренировках и на поле. Вот и все.

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