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Гусев: «У меня сохранились нормальные отношения с Карпиным»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Ролан Гусев, Сергей Паршивлюк и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» объяснил, почему ставил в состав Максима Осипенко и Данила Глебова.

— Как бы оценили физическое состояние команды весной? Есть ли вопросы к тренерам по физподготовке?

— Еще предстоит более тщательный анализ. Были моменты, которые мне не совсем нравились в ряде матчей. Но в целом, считаю, мы довольно уверенно прошли этот отрезок. Без травм. Лазарет опустел. Футболисты начали возвращаться в строй. К игре с «Балтикой» у нас уже почти все поправились. Тот же Баха Зайнутдинов попал в заявку, Милан Майсторович, Чавес и Дима Александров. Глебов покинул лазарет, Гладышев.

— А почему против «Балтики» не играл Бителло?

— Из-за усталости. По медицинским соображениям не взяли его на эту игру.

Возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, должен заметить, что в целом по движению, по физике мы ни одной команде весной не уступили. Ни одной! Нас никто физически не «переехал».

— Некоторые считали, что вы не будете ставить в состав Осипенко и Глебова — игроков, которые оказались в «Динамо» по протекции Валерия Карпина.

— Не знаю, откуда это пошло. Всегда руководствуюсь исключительно спортивным принципом. Кто лучше готов, тот и играет. Я это сразу и Максу, и Дане сказал. А все эти подтексты... У меня с Валерием Карпиным сохранились нормальные отношения. Почему я не должен вдруг не ставить в состав Глебова? Он не играл только потому, что пропустил почти всю предсезонку из-за травмы. Как только набрал кондиции, сразу вернулся в основу. А Макс чуть ли не все матчи провел без замен. Не понимаю всех этих намеков. Этого пригласил тот тренер, того — другой. При чем здесь Карпин или Иванов, Петров, Сидоров? Все решается на тренировках и на поле. Вот и все.

Ролан Гусев.«Для себя поняли, что способны обыгрывать чемпиона». Разговор с Гусевым о «Динамо»

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Валерий Карпин
Данил Глебов
Максим Осипенко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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22.08 15:30 Факел – Оренбург 0 : 0
22.08 18:00 Ахмат – Ростов 4 : 1
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив 3 : 2
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов 0 : 3
23.08 15:15 Динамо – Родина 3 : 1
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар 0 : 1
23.08 20:00 Спартак – Зенит 2 : 0
24.08 20:30 Балтика – Рубин 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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