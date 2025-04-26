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Судейство

Сегодня, 16:40

Шадыханов не назначил пенальти в пользу «Ахмата». После такого же решения пожизненно отстранили Турбина

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
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На 38-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Ахмат» (1:0) судья Павел Шадыханов не квалифицировал действии Никиты Ермакова как нарушение правил и не назначил пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде, когда нижегородец и Георгий Мелкадзе следили за полетом мяча и готовились сыграть в него, Ермаков случайно наступил на бутсу соперника в своей штрафной площади. Решение рефери стоит поддержать — 11-метровый удар был правильно не назначен.

Фото Скриншот трансляции

Однако есть одно «но». В сентябре прошлого года судья Евгений Кукуляк в схожей ситуации не назначил пенальти на 32-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1), когда самарец Виктор Мендес наступил на ногу Амину Талалу. ЭСК РФС назвала такой наступ наказуемым и «очевидно повлиявшим на возможность соперника продвигаться к мячу». «В связи с этим комиссия единогласно считает, что ВАР обязан был вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», — говорилось в новости на сайте РФС.

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Та игра стала последней для Евгения Турбина. Он работал видеоарбитром и всю вину свалили на него. Карьера подмосковного рефери на этом завершилась.

В обоих случаях футболисты, совершившие наступы, смотрели вверх на мяч и случайно допускали контакты с соперниками.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:0
Ахмат

ФК Ахмат
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Евгений Турбин
Павел Шадыханов
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Личка: «Динамо» могло обыграть «Зенит»

Семин: «Гладышев был обязан забивать в двух стопроцентных эпизодах»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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