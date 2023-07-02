Тренер «Динамо» Личка ответил на запрет чехам работать в России фразой «это моя жизнь»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал решение правительства Чехии о запрете спортсменам из страны выступать на территории России.
— Просили ли вас вернуться в Чехию?
— Нет. Это моя жизнь. Я решаю, что я хочу, — сказал Личка на пресс-конференции.
29 июня чешское правительство запретило спортсменам из страны выступать на территории России, а российским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях, которые проходят в Чехии.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
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|0
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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