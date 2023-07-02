Тренер «Динамо» Личка ответил на запрет чехам работать в России фразой «это моя жизнь»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал решение правительства Чехии о запрете спортсменам из страны выступать на территории России.

— Просили ли вас вернуться в Чехию?

— Нет. Это моя жизнь. Я решаю, что я хочу, — сказал Личка на пресс-конференции.

29 июня чешское правительство запретило спортсменам из страны выступать на территории России, а российским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях, которые проходят в Чехии.