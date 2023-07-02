Тедеев: «Ростов» мог достичь большего. Не хватило опыта»
Бывший тренер «Ростова» Заур Тедеев в интервью для «СЭ» прокомментировал результаты команды в сезоне-2022/23.
«Четвертое место — это хороший результат. Нужно понимать, что «Ростов» — единственная команда в РПЛ, в которой нет легионеров, зато много местных молодых игроков. Да, «Ростов» мог достичь большего в завершившемся сезоне. Не хватило опыта. Но команда, безусловно, провела хороший сезон. Я верю в этих парней, потому что отлично их знаю. Очень хочется увидеть «Ростов» в топ-3. Я до последнего верил, что они могут этого добиться», — сказал Тедеев «СЭ».
«Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23. Южане набрали 53 очка в 30 матчах.
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|И
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|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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