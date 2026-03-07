Тренер «Балтики» Нагайцев — о матче с «Ростовом»: «Для нас эта ничья — поражение»

Старший тренер «Балтики» Юрий Нагайцев подвел итоги матча против «Ростовом» (1:1) в 20-м туре РПЛ.

«Обидно проигрывать в добавленное время, когда на 87-й минуте могли закончить игру. При угловом Филин не забил. По содержанию — мы знали, что «Ростов» действует просто, но когда увидели, что у соперника вышли два больших нападающих, поняли, что будет совсем простая игра. На том, что не дотерпели, может быть, где-то сказалась тяжелая дорога. Почему я сказал, что мы проиграли? Для нас эта ничья — поражение», — сказал Нагайцев на пресс-конференции.

«Балтика» (36 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Ростов» (22 очка) поднялся на десятую строчку в турнирной таблице.

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