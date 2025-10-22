Тренер «Акрона» Тедеев не будет уговаривать Дзюбу не завершать карьеру

Тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном завершении карьеры нападающего Артема Дзюбы.

— Будете ли вы уговаривать, чтобы Дзюба не завершал карьеру?

— Я поддержу любое его действие, потому что очень его уважаю и люблю.

— Летом Артем признавался, что хотел бы стать тренером.

— Я ему этого желаю. Но на сегодняшний день он должен сделать все от себя зависящее, чтобы помочь «Акрону», и он это сделает.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, также он 4 раза выигрывал Суперкубок и 3 раза — Кубок страны. 37-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Помимо «Акрона», он выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Адану Демирспор» и «Локомотив».

В сезоне-2025/26 на его счету 12 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.