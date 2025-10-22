Тренер «Акрона» Тедеев назвал Дзюбу львом

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал «СЭ», на какое животное похож нападающий клуба Артем Дзюба.

— Артем Дзюба — лев, — сказал Тедеев «СЭ».

Дзюба — четырехкратный чемпион России, также он 4 раза выигрывал Суперкубок и 3 раза — Кубок страны. 37-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Помимо «Акрона», он выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Адану Демирспор» и «Локомотив».

В сезоне-2025/26 на его счету 12 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.