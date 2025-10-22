Тренер «Акрона» Тедеев назвал Дзюбу львом
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал «СЭ», на какое животное похож нападающий клуба Артем Дзюба.
— Артем Дзюба — лев, — сказал Тедеев «СЭ».
Дзюба — четырехкратный чемпион России, также он 4 раза выигрывал Суперкубок и 3 раза — Кубок страны. 37-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Помимо «Акрона», он выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Адану Демирспор» и «Локомотив».
В сезоне-2025/26 на его счету 12 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
11
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
15
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
16
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
Новости