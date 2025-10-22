Мостовой не считает «Локомотив» народной командой: «Глупости. Сравните, сколько раз чемпионом становился «Спартак», а сколько они»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» объяснил, почему не считает «Локомотив» народной командой.

«В одно время поднимали тему футбольной столицы. Там «Спартак» выиграл. Здесь то же самое. Ну какой «Локомотив»? Это все глупости. Они должны получать удовольствие от борьбы за чемпионство — все. В Советском Союзе они играли в первой лиге. Мы только в России услышали про такую команду. Сравните, сколько раз чемпионом становился «Спартак», а сколько они», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР, 10-кратным чемпионом России, 10-кратным обладателем Кубка СССР и 4-кратным обладатель Кубка России. Также клуб 1 раз выигрывал Суперкубок России.

На счету «Локомотива» 3 чемпионства России, 2 Кубка СССР, 9 Кубков России и 3 Суперкубка страны.