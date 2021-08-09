Тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев поделился мнением о судействе в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Без Кукуяна с ВАР «Рубин» с его миллионами — полный ноль!» — написал Нагайцев в Twitter.

Вратарь грозненцев Гиорги Шелия получил красную карточку на 53-й минуте встречи. Изначально главный арбитр встречи Павел Кукуян показал голкиперу желтую карточку за фол на форварде казанцев Иване Игнатьеве, но изменил свое решение после просмотра повтора.