Тренер «Ахмата»: «Без Кукуяна с ВАР «Рубин» с его миллионами — полный ноль»
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Тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев поделился мнением о судействе в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).
«Без Кукуяна с ВАР «Рубин» с его миллионами — полный ноль!» — написал Нагайцев в Twitter.
Вратарь грозненцев Гиорги Шелия получил красную карточку на 53-й минуте встречи. Изначально главный арбитр встречи Павел Кукуян показал голкиперу желтую карточку за фол на форварде казанцев Иване Игнатьеве, но изменил свое решение после просмотра повтора.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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