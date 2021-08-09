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Тренер «Ахмата»: «Без Кукуяна с ВАР «Рубин» с его миллионами — полный ноль»

00:16
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Тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев поделился мнением о судействе в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Без Кукуяна с ВАР «Рубин» с его миллионами — полный ноль!» — написал Нагайцев в Twitter.

Судья Павел Кукуян.«Рубин» — «Ахмат»: судьи допустили две ошибки в Казани. Они повлияли на ход игры

Вратарь грозненцев Гиорги Шелия получил красную карточку на 53-й минуте встречи. Изначально главный арбитр встречи Павел Кукуян показал голкиперу желтую карточку за фол на форварде казанцев Иване Игнатьеве, но изменил свое решение после просмотра повтора.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/nagaicev/status/1424454406091808779

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Сергей Разин все материалы автора

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