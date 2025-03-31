Тренер «Ахмата» отметил игру Гандри в матче со «Спартаком»

Тренер «Ахмата» Федор Щербаченко прокомментировал игру защитника Надера Гандри в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

— Как оцените результат игры с красно-белыми?

— Как хороший. Набрали важные очки. Мы решаем свою задачу. Впереди у нас ЦСКА, «Краснодар», «Зенит». Сейчас каждое очко для «Ахмата» на вес золота.

Знаете, в каждом матче бывают незаметные герои. Очень большую работу вчера провел наш центральный защитник Надер Гандри. Сколько прострелов он прервал! Семь раз Надер буквально стелился по газону и не позволял пасам спартаковцев дойти до адресата. Считаю, Гандри вместе с Ибишевым великолепно вел единоборства против лучшего нападения в нашей лиги. А именно в «Спартаке» сейчас самая сильная линия атаки в РПЛ.

И я не понимаю, почему Гандри сейчас не играет за сборную Туниса. Он в каждом туре доказывает свою состоятельность. У него в каждом туре очень приличная статистика по всем показателям.

Многие специалисты недоумевают, почему Гандри выходит в составе национальной команды только на 89-й минуте, хотя он точно сильнее своих конкурентов.

Ну и, конечно, Ибишев опять заслужил добрых слов. Парень уже пробился в сборную России, а в игре со «Спартаком» подтвердил свой уровень.