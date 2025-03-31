Лунев считает невозможным скорое возвращение России на мировую арену
Голкипер «Динамо» Андрей Лунев поделился своим мнением о возможности возвращения российских клубов и сборных на международную арену.
«Россия может получить wild-card на ЧМ-2026? На мой взгляд, это невозможно. Мы же видим, какая политическая повестка сейчас, надо быть реалистами. Не верю в то, что будем участвовать в отборе на Евро-2028. Как мне кажется, в этом направлении ничего не двигается. Только вбросы со стороны прессы. Но глобально, если смотреть со стороны, выглядит нереально, к сожалению», — цитирует Лунева «РБ Спорт».
Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев в интервью «СЭ» подверг сомнению запуск УЕФА и ФИФА процесса по возвращению сборных и клубов России на международные турниры.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
3
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
4
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
6
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|2 : 4
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|1 : 2
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|1 : 1
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|2 : 1
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|2 : 1
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|0 : 3
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|3 : 2
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Дуглас Аугусту
Краснодар
|2
|0
|2