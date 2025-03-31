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31 марта 2025, 19:45

Лунев считает невозможным скорое возвращение России на мировую арену

Даниил Аршавский

Голкипер «Динамо» Андрей Лунев поделился своим мнением о возможности возвращения российских клубов и сборных на международную арену.

«Россия может получить wild-card на ЧМ-2026? На мой взгляд, это невозможно. Мы же видим, какая политическая повестка сейчас, надо быть реалистами. Не верю в то, что будем участвовать в отборе на Евро-2028. Как мне кажется, в этом направлении ничего не двигается. Только вбросы со стороны прессы. Но глобально, если смотреть со стороны, выглядит нереально, к сожалению», — цитирует Лунева «РБ Спорт».

Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев в интервью «СЭ» подверг сомнению запуск УЕФА и ФИФА процесса по возвращению сборных и клубов России на международные турниры.

Источник: «РБ Спорт»
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Андрей Лунев
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ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
3
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
4
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
5
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
6
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин 1 : 2
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов 1 : 1
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив 2 : 1
1.08 20:45 Балтика – Динамо 2 : 1
2.08 16:00 Оренбург – Зенит 0 : 3
2.08 18:15 Краснодар – Факел 3 : 2
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Дуглас Аугусту
Дуглас Аугусту

Краснодар

 2 0 2
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