Лунев считает невозможным скорое возвращение России на мировую арену

Голкипер «Динамо» Андрей Лунев поделился своим мнением о возможности возвращения российских клубов и сборных на международную арену.

«Россия может получить wild-card на ЧМ-2026? На мой взгляд, это невозможно. Мы же видим, какая политическая повестка сейчас, надо быть реалистами. Не верю в то, что будем участвовать в отборе на Евро-2028. Как мне кажется, в этом направлении ничего не двигается. Только вбросы со стороны прессы. Но глобально, если смотреть со стороны, выглядит нереально, к сожалению», — цитирует Лунева «РБ Спорт».

Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев в интервью «СЭ» подверг сомнению запуск УЕФА и ФИФА процесса по возвращению сборных и клубов России на международные турниры.