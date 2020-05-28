Бывший врач сборной России Зураб Орджоникидзе считает, что возобновление сезона опасно. Чемпионат России планируется возобновить 21 июня.

— Травматизм неизбежен, он увеличится в разы, — цитируют «Известия» Орджоникидзе. — На подготовку нужен целый месяц, но его нет. Думаю, сейчас многие команды будут снижать нагрузки. Но на поле могут дать волю эмоциям. Если нет готовности, а речь идет о мышцах, сухожилиях, суставах, позвоночнике, то, скажем так, возобновление сезона опасно.

Профессиональные спортсмены всегда находятся в зоне риска. На фоне физических нагрузок иммунитет сильно снижается. Даже летом футболист может простудиться от дуновения ветра. Так что при пиковых нагрузках риск заболеть COVID-19, действительно, повышается.

По данным Роспотребнадзора, на день 27 мая в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.