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«Трансфер Зе Луиша я пока не комментирую». Глава совдира «Локо» — о победе над «Уфой»

18:44
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу команды над «Уфой» (1:0).

— После сборных всегда тяжело выходить на матчи, тем более у нас сейчас были странные поездки в сборные, — сказал Мещеряков. — Игра как игра, будем готовиться к следующим матчам.

Трансфер Зе Луиша я пока не комментирую. С «Зальцбургом» будем биться, а игра покажет. (Сергей Федоров)

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