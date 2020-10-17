«Трансфер Зе Луиша я пока не комментирую». Глава совдира «Локо» — о победе над «Уфой»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу команды над «Уфой» (1:0).
— После сборных всегда тяжело выходить на матчи, тем более у нас сейчас были странные поездки в сборные, — сказал Мещеряков. — Игра как игра, будем готовиться к следующим матчам.
Трансфер Зе Луиша я пока не комментирую. С «Зальцбургом» будем биться, а игра покажет. (Сергей Федоров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.