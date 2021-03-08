Кейн и Бэйл помогли «Тоттенхэму» обыграть «Кристал Пэлас»

«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» (4:1) в матче 28-го тура чемпионата Англии.

В составе «шпор» Гарет Бэйл и Гарри Кейн забили по два мяча.

«Тоттенхэм» в 28 матчах АПЛ набрал 45 баллов и занял 6-е место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» располагается на 13-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

27-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас» — 4:1 (1:1)

Голы: Бэйл, 25 (1:0). Бентеке, 45+1 (1:1). Бэйл, 49 (2:1). Кейн, 52 (3:1). Кейн, 76 (4:1).

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Санчес, Регилон, Хейбьерг, Уинкс (Сиссоко, 70), Бэйл (Ламела, 70), Сон Хын Мин, Лукас Моура, Кейн (Винисиус, 80).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Уорд, Ридевалд, Куяте, Миливоевич, Эзе (Заа, 46), Бентеке (Матета, 74), Таунсенд (Шлупп, 65), Айю.

Предупреждения: Айю, 29. Кэйхилл, 35. Ридевалд, 48. Доэрти, 90. Винисиус, 90+5.

Судья: Аттуэлл (Англия).

7 марта. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».