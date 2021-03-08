«Был рядом с первой до последней минуты появления нашей крохи». Футболистка Коваленко поблагодарила Глушакова после рождения дочери
00:13
Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко опубликовала новый пост в Instagram после рождения дочери. Отец ребенка — полузащитник «Химок» Денис Глушаков.
«Многие будут в шоке, — написала Коваленко 7 марта. — Многие спросят, когда ты успела? А я просто хочу сказать, что я счастлива, спасибо Денису, что был рядом с первой до последней минуты появления нашей крохи.
Мила Денисовна, добро пожаловать в этот мир 07.03.21. Впереди у нас много прекрасного и незабываемого. И не дождетесь, чтобы я закончила свою футбольную карьеру, я скоро вернусь».
У 34-летнего Глушакова также есть две дочери от первого брака. С бывшей женой Дарьей он развелся в 2019 году.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...