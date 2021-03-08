Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Был рядом с первой до последней минуты появления нашей крохи». Футболистка Коваленко поблагодарила Глушакова после рождения дочери

00:13
Денис Глушаков и Ксения Коваленко. Фото "СЭ"
Денис Глушаков и Ксения Коваленко. Фото "СЭ"
Теги:

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко опубликовала новый пост в Instagram после рождения дочери. Отец ребенка — полузащитник «Химок» Денис Глушаков.

 

«Многие будут в шоке, — написала Коваленко 7 марта. — Многие спросят, когда ты успела? А я просто хочу сказать, что я счастлива, спасибо Денису, что был рядом с первой до последней минуты появления нашей крохи.

Мила Денисовна, добро пожаловать в этот мир 07.03.21. Впереди у нас много прекрасного и незабываемого. И не дождетесь, чтобы я закончила свою футбольную карьеру, я скоро вернусь».

У 34-летнего Глушакова также есть две дочери от первого брака. С бывшей женой Дарьей он развелся в 2019 году.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CMH8BB6lV_y/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир