Генич во время матча «Спартак» — «Краснодар» написал, что «быки» играют лучше. Пользователи ему это припомнили
23:04
Комментатор Константин Генич по ходу матча 21-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (6:1) написал, что «быки» играют лучше.
«Если честно, то в футбол «Краснодар» играет лучше. Без обид», — написал Генич в Twitter.
После завершения игры болельщики не упустили шанса припомнить ему эти слова.
Дилявер Суинов: «Как говорится, счет на табло».
В.Л.А.Д.И: «Ахаха! Лучше, конечно. Аж на 5 голов лучше».
Sergei: «Краснодар» вечно чемпион по «играет лучше». А результат — в таблице».
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
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