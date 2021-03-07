Комментатор Константин Генич по ходу матча 21-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (6:1) написал, что «быки» играют лучше.

«Если честно, то в футбол «Краснодар» играет лучше. Без обид», — написал Генич в Twitter.

Если честно, то в футбол Краснодар играет лучше. Без обид;) — Константин Генич (@GenichK) March 7, 2021

После завершения игры болельщики не упустили шанса припомнить ему эти слова.

Дилявер Суинов: «Как говорится, счет на табло».

В.Л.А.Д.И: «Ахаха! Лучше, конечно. Аж на 5 голов лучше».

Sergei: «Краснодар» вечно чемпион по «играет лучше». А результат — в таблице».