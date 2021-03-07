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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Генич во время матча «Спартак» — «Краснодар» написал, что «быки» играют лучше. Пользователи ему это припомнили

23:04
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Комментатор Константин Генич по ходу матча 21-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (6:1) написал, что «быки» играют лучше.

«Если честно, то в футбол «Краснодар» играет лучше. Без обид», — написал Генич в Twitter.

После завершения игры болельщики не упустили шанса припомнить ему эти слова.

Дилявер Суинов: «Как говорится, счет на табло».

В.Л.А.Д.И: «Ахаха! Лучше, конечно. Аж на 5 голов лучше».

Sergei: «Краснодар» вечно чемпион по «играет лучше». А результат — в таблице».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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