Тошич сообщил, что начал обучение на тренера

Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» сообщил, что приступил к обучению на тренера.

«В декабре я начал обучение на тренера, на лицензию A. Это будет длиться год, поэтому сейчас я решил поиграть в медиалиге. Ничего не знал о ней раньше. Но учитывая, что это происходит в Москве, городе, который я очень люблю и хорошо знаю, не вижу причин отказываться», — сказал Тошич «СЭ».

В составе ЦСКА серб выступал с 2010 по 2017 год. За этот период он сыграл 241 матч, в которых забил 47 голов и отдал 41 результативную передачу. В составе армейцев Тошич стал трехкратным чемпионом России, а также двухкратным обладателем кубка и суперкубка страны.