«Краснодар» отзаявил полузащитника Кастаньо

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо отзаявлен клубом на официальном сайте РПЛ.

В понедельник, 10 марта, в агентстве бразильского футболиста сообщили, что игрок близок к трансферу в «Ривер Плейт».

Кастаньо перешел в «Краснодар» в январе 2024 года, его контракт с кубанским клубом рассчитан до 30 июня 2028-го. Всего 24-летний полузащитник провел 32 матча за «быков», отметившись 1 голом и 4 результативными передачами.

Ранее в своей карьере Кастаньо выступала за колумбийский «Агилас Дорадас» и мексиканский «Крус Асуль».