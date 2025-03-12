Дзюба: «Кержаков не поздравлял с рекордом, он себя токсично ведет в последнее время»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков не поздравлял его с новым бомбардирским рекордом в российском футболе.
«Поздравил ли меня с рекордом Кержаков? Нет, Саша как-то токсично себя ведет в последнее время, лукавит», — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».
В воскресенье, 9 марта 36-летний Дзюба забил гол в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0), который стал для него 234-м в карьере. Благодаря этому футболист превзошел рекорд Кержакова (233 гола) и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Кержаков после этой игры дал комментарий «СЭ», в котором поздравил Дзюбу с достижением.
Источник: «РБ Спорт»
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