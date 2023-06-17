«Торпедо» объявило об уходе Турищева

Нападающий Максим Турищев, который на правах аренды выступал за «Торпедо», возвращается в «Ростов», сообщает пресс-служба московского клуба.

21-летнего форварда арендовали летом прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Контракт Турищева с «Ростовом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.