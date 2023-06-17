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Кавазашвили — о работе Абаскаля в «Спартаке»: «Первый сезон и особенно первый круг был просто великолепным»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского клуба.

«Оценка работы Абаскаля? Думаю, что первый сезон и особенно первый круг был просто великолепным. В первом круге команда играла постоянно одним составом, и в большинстве своем играли россияне, свои воспитанники. Но к концу первого круга пошли травмы, начались перестановки, потом появились новые иностранные футболисты, которые не оправдали возложенных на них надежд», — приводит Betonmobile.ru слова Кавазашвили.

Также он высказался о возможном уходе Евгения Мележикова с поста генерального директора московской команды.

«На мой взгляд, уход Мележикова из «Спартака» может сыграть отрицательную роль. У него был прекрасный контакт с Абаскалем, а когда генеральный директор и тренер имеют общие мысли, то это всегда приносит успех. Я с Мележиковым очень дружу и сожалею, что мой друг больше не работает генеральным директором «Спартака», — добавил специалист.

Абаскаль возглавил московскую команду летом 2022 года. В феврале «Спартак» продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025-го. По итогам сезона-2022/23 красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России.

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-o-rabote-abaskalya-pervyiy-sezon-i-osobenno-pervyiy-krug-byil-prosto-velikolepnyim
Анзор Кавазашвили
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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