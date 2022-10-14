Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча железнодорожников против «Торпедо» в 13-м туре РПЛ.

«Две команды мне не безразличны. «Локомотиву» нужно выбираться, как и «Торпедо» из зоны вылета. Болельщикам стоит прийти на этот матч. Он будет намного ярче и сложнее, чем матч за за первое место. Цена ошибки здесь намного выше», — сказал Пименов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится 15 октября в «Лужниках». Начало — в 14.00 (мск).

«Локомотив» после 12 туров идет на 14-м месте, «Торпедо» — последнее.