Литвинов: «В «Спартаке» нет никаких стереотипов насчет непобедимости «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказал мнение о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Что бы я выбрал: одну победу над «Зенитом» или три проигрыша? Я выберу три победных матча. Потому что это в сумме дает девять очков, а тут три, если выбирать одну победу. Если это намек на непобедимость «Зенита», у нас нет никаких стереотипов, что мы не можем выиграть «Зенит». Это вокруг СМИ, наверное», — приводит слова Литвинова Sport24.

В сезоне-2022/23 команды уже играли друг против друга 3 раза. Первый матч состоялся в рамках Суперкубка России, тогда «Зенит» выиграл со счетом 4:0. Затем в 8-м туре питерский клуб обыграл «Спартак» со счетом 2:1. 29 сентября красно-белые победили «Зенит» (3:0) на групповом этапе Кубка России.

Слеующий матч между командами состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге. Это будет игра в Кубке России.