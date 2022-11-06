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Сегодня, 18:24

«Крылья Советов» победили «Торпедо» на выезде, Пиняев забил и отдал голевую передачу

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сергей Пиняев (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Крылья Советов» обыграли «Торпедо» на выезде в матче 16-го тура РПЛ — 2:0.

Полузащитник самарцев Сергей Пиняев в первом тайме отдал голевую передачу на Фернандо Костанцу, а во втором тайме забил самостоятельно.

«Крылья Советов» поднялись на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками, «Торпедо» идет на последней, 16-й строчке с 6 очками.

Автозаводцы потерпели четвертое сухое поражение в РПЛ и продлили свою серию без побед в чемпионате до шести матчей подряд.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
0:2
Крылья Советов

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Сергей Пиняев
Футбол
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ФК Крылья Советов (Самара)
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 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
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