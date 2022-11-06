«Крылья Советов» победили «Торпедо» на выезде, Пиняев забил и отдал голевую передачу

«Крылья Советов» обыграли «Торпедо» на выезде в матче 16-го тура РПЛ — 2:0.

Полузащитник самарцев Сергей Пиняев в первом тайме отдал голевую передачу на Фернандо Костанцу, а во втором тайме забил самостоятельно.

«Крылья Советов» поднялись на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками, «Торпедо» идет на последней, 16-й строчке с 6 очками.

Автозаводцы потерпели четвертое сухое поражение в РПЛ и продлили свою серию без побед в чемпионате до шести матчей подряд.