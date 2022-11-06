«Торпедо» — «Крылья Советов»: Савич не наказан за грубость. Куда смотрел арбитр?

На 6-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Крылья Советов» арбитр Алексей Амелин ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к Игору Савичу.

Торпедовский полузащитник «догнал» правой ногой Фернандо Костанцу и вскользь ударил его шипами. Судья не показал нарушителю желтую карточку.

Игровой эпизод матча РПЛ «Торпедо» — «Крылья Советов».

Игровой эпизод матча РПЛ «Торпедо» — «Крылья Советов».

Савич получил «свое» предупреждение позднее, когда на 41-й минуте он грубо сыграл против Сергея Пиняева. Оно стало для торпедовца четвертым в турнире — хавбек пропустит встречу с «Зенитом» из-за дисквалификации.