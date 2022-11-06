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Сегодня, 18:16

Гончаренко: «Все видят, что команда играет на максимуме»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«Все видят, что команда играет на максимуме. Но есть моменты, когда могли бы более раскрепощено играть, в начале атаки и в завершении, например. Тем не менее, если мы хорошо умеем контролировать игру, которая нам хорошо дается, если сегодня у нас ощущение такое, как будто мы проиграли в матче с «Локомотивом», то, наверное, это правильное движение, которое нам надо», — цитирует тренера сайт «Урала».

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 16 матчах.

В следующем туре екатеринбургский клуб на своем поле сыграет с воронежским «Факелом» 12 ноября.

Источник: https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/viktor-goncharenko-est-oshhushhenie-chto-s-kazhdym-matchem-prihodit-vsyo-bolshe-bolelshhikov

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Обе забьют - да

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ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
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