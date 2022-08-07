«Торпедо» и «Химки» объявили составы на матч 4-го тура РПЛ

«Торпедо» и «Химки» объявили составы на матч 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоится сегодня и начнется в 15.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки».

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Лебеденко, Караев.

Запасные: Довбня, Бабурин, Темников, Кутепов, Султонов, Симонян, Цаллагов, Рейхмен, Калмыков, Турищев.

«Химки»: Лантратов, Никитин, Данилкин, Филин, Боженов, Глушаков, Мирзов, Зуев, Ломовицкий, Гбане, Руденко.

Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Идову, Юран, Черный, Волков, Кухарчук, Гулиев, Камышев, Камлашев, Долгов, Адеми.

После трех туров РПЛ «Торпедо» с одним очком занимает 15-е место в турнирной таблице. «Химки» набрали четыре балла и располагаются на девятой позиции.