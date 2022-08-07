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Сегодня, 13:55

«Торпедо» — «Химки»: команды объявили составы на матч

«Торпедо» и «Химки» объявили составы на матч 4-го тура РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Торпедо» и «Химки» объявили составы на матч 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоится сегодня и начнется в 15.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки».

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Лебеденко, Караев.

Запасные: Довбня, Бабурин, Темников, Кутепов, Султонов, Симонян, Цаллагов, Рейхмен, Калмыков, Турищев.

«Химки»: Лантратов, Никитин, Данилкин, Филин, Боженов, Глушаков, Мирзов, Зуев, Ломовицкий, Гбане, Руденко.

Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Идову, Юран, Черный, Волков, Кухарчук, Гулиев, Камышев, Камлашев, Долгов, Адеми.

После трех туров РПЛ «Торпедо» с одним очком занимает 15-е место в турнирной таблице. «Химки» набрали четыре балла и располагаются на девятой позиции.

Источник: https://premierliga.ru/match/match_15263.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
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ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Локомотив

 3 1 0
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