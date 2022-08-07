«Торпедо» — «Химки»: где смотреть и во сколько начало трансляции

В воскресенье, 7 августа, состоится матч 4-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Торпедо» примет «Химки». Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в рамках 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России и победу одержали «Химки» 5:1. «Торпедо» побеждал соперника еще в чемпионате Первой лиги в 2019-м со счетом 1:0.

На данный момент у «Торпедо» всего одно очко в трех матчах сезона. Турниную таблицу можно посмотреть здесь.

Следить за матчем «Торпедо» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».