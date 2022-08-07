Кутепов: «Настроение великолепное. Готов сыграть, сколько дадут»

Кутепов рассказал о своем самочувствии перед матчем «Торпедо» — «Химки»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал о своем самочувствии перед матчем четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

Встреча состоится сегодня и начнется в 15.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки».

«Настроение великолепное. Готов сыграть, сколько дадут», — приводит слова Кутепова Sport24.

29-летний защитник перешел в московский клуб нынешним летом на правах свободного агента.