«Торпедо» — «Ахмат»: хозяева отыграли один мяч

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович забил на 74-й минуте в матче 26-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:3.

Максим Турищев вошел в штрафную и навесил, а Стефанович головой переправил мяч под перекладину.