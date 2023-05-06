Игнатьев: «Нет желания ходить на матчи «Краснодара» и «Динамо»

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о работе сербских специалистов Славиши Йокановича в московском «Динамо» и Владимира Ивича в «Краснодаре».

«Пока, ни «Краснодар», ни «Динамо» не прогрессируют. Нет динамики в развитии. Есть три критерия оценки тренерской работы — это результат, прогресс игроков и игра команды. Развития футболистов в командах особого нет, игроки теряются. По поводу игры клубов, здесь вопрос вкусовщины. В коллективы Бескова или Романцева влюблялись, а Газзаев давал результат. Пока ни Ивич, ни Йоканович ничего не дают. Нет желания ходить на матчи «Краснодара» и «Динамо», — приводит слова Игнатьева портал Metaratings.ru.

Йоканович возглавил «Динамо» летом 2022 года. После 26 туров РПЛ московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе этого года. На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков.