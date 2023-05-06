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Сегодня, 18:05

Игнатьев: «Нет желания ходить на матчи «Краснодара» и «Динамо»

Галина Глазко
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Российский тренер Борис Игнатьев высказался о работе сербских специалистов Славиши Йокановича в московском «Динамо» и Владимира Ивича в «Краснодаре».

«Пока, ни «Краснодар», ни «Динамо» не прогрессируют. Нет динамики в развитии. Есть три критерия оценки тренерской работы — это результат, прогресс игроков и игра команды. Развития футболистов в командах особого нет, игроки теряются. По поводу игры клубов, здесь вопрос вкусовщины. В коллективы Бескова или Романцева влюблялись, а Газзаев давал результат. Пока ни Ивич, ни Йоканович ничего не дают. Нет желания ходить на матчи «Краснодара» и «Динамо», — приводит слова Игнатьева портал Metaratings.ru.

Йоканович возглавил «Динамо» летом 2022 года. После 26 туров РПЛ московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе этого года. На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/boris-ignatev-o-trenerakh-inostrancakh-net-zhelaniya-khodit-na-matchi-krasnodara-i-dinamo-248964/
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
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 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
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6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
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