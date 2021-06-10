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Топ-55 талантов России. Часть третья. Нападающие

08:00
Сергей Пиняев, Константин Тюкавин, Даниил Хлусевич. Фото «СЭ»
Сергей Пиняев, Константин Тюкавин, Даниил Хлусевич. Фото «СЭ»

«СЭ» завершает сериал о молодых российских игроках, рожденных в XXI веке. Сегодня — вингеры и центральные нападающие, а также общий рейтинг.

В феврале известное на весь мир французское издание L'Equipe составило список из 50 самых одаренных игроков планеты, родившихся после 1 января 2001-го. В нем не оказалось ни одного российского футболиста. Мы решили, что это несправедливо, и сделали свой рейтинг, в который вошли 55 российских талантов — по пять на каждую позицию. Список составлен с помощью тренеров и функционеров, работающих в детско-юношеском футболе. Критерий у списка только один: игрок рожден 1 января 2001 года или позже. При этом он может быть футболистом любого российского или зарубежного клуба.

Сегодня — заключительная часть сериала: центральные и фланговые нападающие.

Кроме того, мы составили общий рейтинг — Top-55 российских талантов.

Первая часть (вратари и защитники) — по ссылке //
Вторая часть (полузащитники) — по ссылке

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы