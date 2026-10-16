Пивоваров рассказал о ситуации с контрактами Лунева, Миранчука и Чавеса

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о ситуации с контрактами вратаря Андрея Лунева и полузащитников Антона Миранчука и Луиса Чавеса.

«У Лунева и Миранчука есть опции продления действующих контрактов. Чавес много пропустил, но мы на связи с его представителями. Отслеживаем эту ситуацию и ближе к трансферному окну примем решение. Конечно, все зависит от его действий на поле», — сказал Пивоваров.

Действующие соглашения с 34-летним Луневым, 30-летним Миранчуком и 30-летним Чавесом рассчитаны до конца сезона-2026/27.

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