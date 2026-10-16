Шварц — о голах «Динамо» со стандартов: «Нам есть куда стремиться»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции высказался о низкой результативности команды после стандартных положений.

«Да, есть потенциал для роста. Мы очень тяжело вкатывались в сезон. Начиная с матча против «Зенита» можно было наблюдать ту игру, которую мы хотим показывать. Во главу угла мы ставим результат. Но в то же время мы смотрим на те принципы, с которыми хотим играть. Я согласен с вашими словами про стандарты. Нам есть куда стремиться», — сказал Шварц.

В сезоне-2026/27 «Динамо» забило один гол после стандартных положений.

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