Игрок «Ростова» Сулейманов: «С Альбой мы расстались на хорошей ноте, но для нас его уход был болезненным»

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов рассказал о том, как футболисты команды восприняли уход главного тренера Джонатана Альбы.

44-летний испанский специалист покинул пост главного тренера в сентябре. Его сменил Дмитрий Кириченко.

«Кириченко могу описать только в хорошем плане. Тренер подбадривает нас, постоянно верит в команду, говорит напутственные слова. Все уже привыкли к его требованиям, всё слаженно и хорошо. С Альбой мы расстались на хорошей ноте в плане наших отношений с ним. Но для нас его уход был болезненным. Это тренер, ради которого мы были готовы биться и убиваться на поле. Но это футбол, так бывает. Все когда-то расстаются с клубами и друг с другом», — приводит слова Сулейманова Metaratings.

«Ростов» с 11 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. 18 октября команда сыграет с «Балтикой» в Калининграде в 11-м туре РПЛ.

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