Ростислав Мурзагулов: «Газизов всем давно все доказал. А Зарема?»

Экс-председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов через Instagram отозвался о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

В своем Telegram-канале Салихова критикует бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.

«Шамиль в футболе всем давно все доказал. А Зарема? Поэтому ее апломб мне непонятен», — написал Мурзагулов.

Напомним, что Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая, в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она через «СЭ» объявила о своем выходе из совета директоров.

52-летний Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост гендиректора в «Уфе». До этого он работал в «Уфе» с 2010 года.