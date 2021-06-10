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Ростислав Мурзагулов: «Газизов всем давно все доказал. А Зарема?»

08:49
Ростислав Мурзагулов: «Газизов всем давно все доказал. А Зарема?». Фото Instagram
Ростислав Мурзагулов: «Газизов всем давно все доказал. А Зарема?». Фото Instagram
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Экс-председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов через Instagram отозвался о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

Шамиль Газизов, Зарема Салихова и&nbsp;Станислав Черчесов.Царица ворвалась в Telegram: Зарема разносит Газизова, выступает против Черчесова в «Спартаке» и дает инсайды

В своем Telegram-канале Салихова критикует бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.

«Шамиль в футболе всем давно все доказал. А Зарема? Поэтому ее апломб мне непонятен», — написал Мурзагулов.

Напомним, что Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая, в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она через «СЭ» объявила о своем выходе из совета директоров.

52-летний Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост гендиректора в «Уфе». До этого он работал в «Уфе» с 2010 года.

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