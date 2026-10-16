Игнашевич: «Нашел для Батракова пару слов перед матчем, чтобы его расслабить»

Экс-игрок ЦСКА и сборной России в новом тревел-шоу БЕТСИТИ «Царь на выезде» рассказал, что перед матчем «Галатасарай» — «Барселона» пообщался с футболистом турецкой команды Алексеем Батраковым у кромки поля.

В первом выпуске нового шоу БЕТСИТИ журналист Тимур Журавель и Сергей Игнашевич отправились в Стамбул на матч Лиги чемпионов, а также погуляли по городу, вспомнили игры ЦСКА в Турции и посетили легендарный барбершоп, где стриглись знаменитые футболисты.

— Ты в шоке от гола Батракова?

— Нет, мы с ним говорили перед игрой. Я ему сказал, что надо брать ответственность на себя именно в этом матче. Поле быстрое, и у него есть все качества, чтобы завершать атаки средними и дальними ударами. Все, что нужно, — это смелость. В этом эпизоде можно было оставить мяч Осимхену, забежать за него. Но взять на себя ответственность — это то, что нужно.

Мы с ним встретились до матча и чуть-чуть поговорили. На мой совет он ответил, что все понимает. Он немного нервничал, и я постарался найти для него несколько слов, чтобы он расслабился.

Ему уже пора было забить, мы этого заждались. Как вы помните по чемпионату России, у него сильный, поставленный удар, он с полуподъема исполняет мощно. Очень классно, что ему немного повезло с рикошетиком, что мяч так выкатился. Надеюсь, у него теперь попрет и в чемпионате.

После игры мне удалось взять у него интервью во флеш-зоне — первое в моей жизни. Задал ему несколько вопросов, поздравил с забитым мячом, — сказал Игнашевич.

Напомним, что Батраков забил гол в ворота сине-гранатовых, но его команда все равно уступила со счетом 1:4. Этот мяч стал первым для россиянина после перехода в «Галатасарай».

Выпуск можно посмотреть на VK Видео и YouTube.