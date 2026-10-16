Игнашевич: «Нашел для Батракова пару слов перед матчем, чтобы его расслабить»
Экс-игрок ЦСКА и сборной России в новом тревел-шоу БЕТСИТИ «Царь на выезде» рассказал, что перед матчем «Галатасарай» — «Барселона» пообщался с футболистом турецкой команды Алексеем Батраковым у кромки поля.
В первом выпуске нового шоу БЕТСИТИ журналист Тимур Журавель и Сергей Игнашевич отправились в Стамбул на матч Лиги чемпионов, а также погуляли по городу, вспомнили игры ЦСКА в Турции и посетили легендарный барбершоп, где стриглись знаменитые футболисты.
— Ты в шоке от гола Батракова?
— Нет, мы с ним говорили перед игрой. Я ему сказал, что надо брать ответственность на себя именно в этом матче. Поле быстрое, и у него есть все качества, чтобы завершать атаки средними и дальними ударами. Все, что нужно, — это смелость. В этом эпизоде можно было оставить мяч Осимхену, забежать за него. Но взять на себя ответственность — это то, что нужно.
Мы с ним встретились до матча и чуть-чуть поговорили. На мой совет он ответил, что все понимает. Он немного нервничал, и я постарался найти для него несколько слов, чтобы он расслабился.
Ему уже пора было забить, мы этого заждались. Как вы помните по чемпионату России, у него сильный, поставленный удар, он с полуподъема исполняет мощно. Очень классно, что ему немного повезло с рикошетиком, что мяч так выкатился. Надеюсь, у него теперь попрет и в чемпионате.
После игры мне удалось взять у него интервью во флеш-зоне — первое в моей жизни. Задал ему несколько вопросов, поздравил с забитым мячом, — сказал Игнашевич.
Напомним, что Батраков забил гол в ворота сине-гранатовых, но его команда все равно уступила со счетом 1:4. Этот мяч стал первым для россиянина после перехода в «Галатасарай».
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2
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3
|Зенит
|10
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4
|Краснодар
|10
|6
|3
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|16-10
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5
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|10
|6
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|17-8
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6
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|6
|15-20
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7
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|3
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8
|Оренбург
|10
|2
|6
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|11-10
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9
|Рубин
|10
|2
|6
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|12-12
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10
|Крылья Советов
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|6
|2
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11
|Ростов
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|2
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|11-17
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12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
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13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
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14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
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15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
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16
|Факел
|10
|0
|3
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|6-18
|3
|17.10
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|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
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|19.10
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Максим Глушенков
Зенит
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|6
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Педро
Зенит
|6
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Маркиньос
Спартак
|4
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Крылья Советов, ЦСКА
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|8
|1
|3
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