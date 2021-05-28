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Уникальный сериал «СЭ»: Топ-55 талантов России

11:00
Арсен Захарян, Максим Мухин, Сергей Пиняев. Фото «СЭ»
Арсен Захарян, Максим Мухин, Сергей Пиняев. Фото «СЭ»

«СЭ» запускает цикл материалов о молодых российских игроках, рожденных в XXI веке.

В феврале известное на весь мир французское издание L'Equipe составило список из 50 самых одаренных игроков планеты, родившихся после 1 января 2001-го. В нем не оказалось ни одного российского футболиста. Мы решили, что это несправедливо, и сделали свой рейтинг, в который вошли 55 российских талантов — по пять на каждую позицию. Список составлен с помощью тренеров и функционеров, работающих в детско-юношеском футболе. Критерий у списка только один: игрок рожден 1 января 2001 года или позже. При этом он может быть футболистом любого российского или зарубежного клуба.

Сегодня — первая часть сериала: вратари и защитники.

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