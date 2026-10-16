Шварц — о Бителло: «Он отражает идентичность «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции оценил игру полузащитника Бителло, отметив его вклад в командные действия.

«Не стоит обращать внимание на ту статистику, что была раньше. Сейчас могу сказать, что он бежит, прессингует, много работает с мячом. Он также добился качественного прогресса. Бителло на данный момент отражает идентичность «Динамо»», — сказал Шварц.

Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023 года. В прошлом сезоне он забил 6 голов и отдал 11 результативных передач в 33 матчах РПЛ и FONBET Кубка России. В сезоне-2026/27 бразилец забил 1 гол в 10 матчах.

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