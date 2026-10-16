Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Олег Василенко — об отставке из Факела, разгроме от Локомотива, проблемах с трансферами и отказе вернуться в клуб: большое интервью

«Я не сказочник, не фокусник и не мазохист». Интервью Василенко о работе в «Факеле»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Олег Василенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«СЭ» поговорил с теперь уже бывшим главным тренером «Факела» Олегом Василенко.

0:5 от «Локо»

— После вашего ухода из «Факела» прошло несколько дней. Уже на холодную голову проанализировали, что произошло в матче с «Локомотивом»? Ведь первые 25 минут ваша команда выглядела прилично, владела преимуществом, создавала моменты. А потом что-то сломалось...

— Вы правы, начали мы хорошо. Первые 25 минут провели достаточно качественно. Конечно, в такой ситуации нужно развивать преимущество, сохранять концентрацию и уверенность. Тем более против нас играл именитый соперник с высоким уровнем индивидуального мастерства.

Но в первой же опасной атаке «Локомотива» мы пропустили. Думаю, это стало неожиданностью для ребят. Произошла потеря концентрации, бдительности.

— Еще до перерыва пропустили второй...

— Хотя даже после первого гола у меня не было ощущения, что все безнадежно. Потом пропустили второй мяч. Вот это уже был холодный душ. В перерыве мы договорились, как исправить ситуацию.

Но во втором тайме футболисты стали действовать больше на эмоциях. Думали прежде всего о том, как забить и отыграться. При этом забывали о конкретных игровых задачах: отборе мяча, подстраховке, правильном расположении на поле.

Такая потеря концентрации в матчах с соперниками уровня «Локомотива», как правило, наказывается. Что и произошло. В итоге — 0:5. Хотя, конечно, мы не ожидали такого результата.

Николай Комличенко.Лучший матч «Локомотива» в сезоне. С Комличенко и яркими Пиняевым и Бакаевым это совсем другая команда

— Но согласитесь, что итоговый счет все-таки не по игре? 0:5 — слишком жестоко для «Факела».

— Это больно. Но с учетом ошибок, которые мы допустили, счет закономерен. На табло — 0:5. Значит, по игре.

— Удивил выбор вратаря. Почему решили поставить Вячеслава Доровских, который до этого практически не играл?

— Тренер вратарей предложил свою кандидатуру и обосновал решение. У меня не было причин ему не доверять. Он непосредственно работает с голкиперами, проводит с ними тренировки, лучше понимает их состояние, чувствует нюансы.

Все-таки главный тренер не настолько тесно взаимодействует с вратарями. Если ты приглашаешь в штаб специалиста, то должен доверять его профессиональному мнению. Иначе какой смысл работать вместе?

— Во время паузы в чемпионате вы проводили контрольный матч с «Витебском» и пробовали схему с четырьмя защитниками. А с «Локомотивом» опять вернулись к трем центральным. Почему?

— На самом деле с «Локомотивом» мы тоже начали в четыре защитника, по схеме 4-2-3-1. Такой вариант действительно пробовали во встречах с «Витебском».

При этом понимали, что можем трансформировать построение в зависимости от ситуации. Еще на сборах отрабатывали подобные перестроения. И в чемпионате были матчи, когда переходили с 3-5-2 или 3-4-3 на четверку защитников.

Поэтому решили начать с 4-2-3-1. Рассчитывали, что сможем перестраиваться по ходу встречи. Например, при благоприятном счете перейти на три центральных защитника в обороне.

Кроме того, хотели дать больше свободы Алексею Сутормину, создать сдвоенные фланги, усилить атакующий потенциал команды. При этом в обороне могли перестраиваться обратно. Ребята понимали свои функции.

Олег Василенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Отставка

— На следующий день после матча стало известно о вашей отставке. От кого исходила инициатива расставания — от вас или руководства клуба?

— Мы встретились с генеральным директором Дмитрием Кондратовым. Он сообщил, что руководство посчитало необходимым принять такое решение.

При этом Дмитрию Юрьевичу я очень благодарен. Он меня поддерживал, всячески помогал.

Когда нет результата, а команда к тому же терпит такое болезненное поражение дома, подобные решения вполне естественны. Поэтому я был к этому готов.

— То есть внутренне уже допускали такой поворот событий?

— Конечно. Главный тренер всегда отвечает за результат. Если команда допускает столько ошибок и пропускает пять мячей, значит, я недостаточно качественно подготовил ее к матчу.

— Не все поняли решение руководства. Ведь «Факел» провел первый официальный матч после трехнедельной паузы. Команды за это время теряют игровой ритм. Можно ли отчасти списать поражение на это обстоятельство?

— Решение руководства мне сложно комментировать.

Понятно, что оно основывалось на результатах команды. Но было принято, наверное, эмоционально, на трибуне, без глубокого погружения в команду, в процесс.

Почему отставка произошла именно после паузы, а не во время нее — вопрос не ко мне.

Но полностью списывать поражение на отсутствие игрового ритма тоже не стал бы. Все это время футболисты тренировались, готовились к матчу. Если случился такой результат, значит, мы где-то недоработали.

Олег Василенко.«Посмотрите таблицу и результаты команды». «Факел» уволил Олега Василенко после разгромного поражения

— Кто из коллег поддержал вас после ухода? Знаю, что у вас хорошие отношения с Андреем Талалаевым.

— Поддержка была. Написали люди из штаба Андрея Викторовича (Талалаева), Сергей Корниленко, Алексей Бага. Многие коллеги и футболисты.

Это дорогого стоит. Я всем очень благодарен.

Но при этом прекрасно понимаю свою ответственность. Я не барышня, чтобы меня нужно было постоянно успокаивать. Очень критично и требовательно отношусь к себе. В такой ситуации прежде всего думаешь о том, что должен был выполнить работу качественнее.

Тем не менее поддержка коллег действительно ценна. Особенно когда столько людей пишут искренние слова. В нашей профессии это не такая уж частая история.

— Если проанализировать первые десять туров РПЛ, сколько очков, на ваш взгляд, «Факел» недобрал? Мне кажется, как минимум в матчах с «Балтикой», ЦСКА и «Ахматом» команда могла рассчитывать на большее.

— Согласен. Добавил бы сюда «Зенит». С «Ахматом» могли сыграть успешнее. С «Балтикой» — тоже. В матче с ЦСКА показали достаточно качественный, динамичный футбол.

Вспомните и встречу с «Краснодаром». Мы допустили две грубейшие ошибки, по сути сами привезли себе два гола. Это недопустимо. При этом уступили 2:3, еще и не реализовали пенальти. Там тоже могли рассчитывать на другой результат.

— А можно ли сказать, что где-то «Факел» пострадал от судейства? Например, в матче с «Зенитом». Помните эпизод с пенальти, назначенным после контакта Нетфуллина и Кондакова? Экспертно-судейская комиссия признала решение арбитра правильным. Насколько вас удивил такой вердикт?

— Я действительно был в недоумении. Хотя никаких иллюзий не испытывал. Понятно, что результат никто не изменит, очки нам не вернут.

В регламенте нет правила, позволяющего переиграть матч или восстановить счет, который был до спорного эпизода.

Но с точки зрения справедливости хотелось получить хотя бы какое-то удовлетворение. Когда стало известно решение ЭСК, я искренне удивился. Не ожидал такого.

При этом мы двигались дальше. У команды хватало собственных проблем, над которыми нужно было работать.

— Если оставить судейство за скобками, вы считаете, что по качеству игры «Факел» заслуживал ничьей с «Зенитом»?

— Не скажу, что мы были лучше «Зенита». Все-таки это сильный, именитый соперник с футболистами высокого класса. Но наши ребята старались и, считаю, точно наиграли на ничью.

Гильермо Абаскаль и Олег Василенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Слухи об Абаскале. Звонок Лички

— Еще одно обидное поражение — от «Спартака», когда Манфред Угальде забил на последних секундах. Подобные неудачи могут психологически надломить команду?

— Не думаю, что именно этот матч мог нас надломить. Конечно, после финального свистка были неприятные эмоции. Очень обидно играть 0:0 против такого соперника и пропустить на последних секундах.

Но затем у ребят были выходные, кто-то уехал в сборные. Мне кажется, подобные ситуации должны, наоборот, мотивировать футболистов. Каждый хочет исправить ошибку и не допустить ее повторения.

— Еще до матча со «Спартаком» в прессе стали появляться сообщения о возможной смене главного тренера «Факела». Называли конкретные фамилии, в том числе Гильермо Абаскаля. Как вы на это реагировали?

— Когда нет результата, подобные истории возникают постоянно. Вопрос в другом: кто распространяет такую информацию, зачем и какую цель преследует? У вас в журналистике это называется контролируемым вбросом.

На мой взгляд, причин может быть три. Первая — прощупать общественное мнение. Вторая — мотивировать тренера. Третья — подогреть интерес.

Но меня такие вещи не мотивируют. Я уже взрослый мальчик, и у меня совершенно другая мотивация.

Если команда не выигрывает, мной движет желание это исправить. Если побеждает — хочется, чтобы она стала еще успешнее. А все остальное неинтересно.

Проблема в том, что подобные публикации могут раскачать команду. Футболисты начинают думать о возможной смене тренера, отвлекаются от работы. Это создает дополнительные сложности.

Поэтому тем, кто распространяет подобную информацию, стоит понимать последствия. Сейчас век медиа, всем хочется хайпа, чего-то «жареного». Но мне кажется, что гораздо интереснее говорить о самом футболе.

Олег Василенко.«У нас с Талалаевым похожие взгляды на футбол». Василенко возвращает «Факел» в РПЛ

— А руководство с вами обсуждало эти сообщения? Появлялась даже информация, будто перед матчем с «Локомотивом» вам поставили ультиматум: проиграете — расстанемся.

— Прежде всего я чувствовал поддержку генерального и спортивного директоров.

Расскажу одну историю. Когда появилась первая публикация о возможной смене тренера, мне позвонил Марцел Личка.

Мы с ним давно дружим. Он говорит: «Олег, извини, я вообще впервые об этом слышу. Я здесь ни при чем. Не понимаю, почему так получилось. Мне очень неприятно».

А я даже не понял, о чем речь. Ведь ничего подобного не читал.

Спрашиваю: «Марцел, о чем ты? За что извиняешься?»

Он объяснил, что вышел материал, где упоминалась его фамилия в связи с «Факелом». И решил мне позвонить, поскольку уважает меня и наши отношения.

Я ему сказал: «Марцел, именно поэтому мы с тобой и дружим. Ты большой человек и большой тренер. Тебе совершенно не за что извиняться. Ты же прекрасно понимаешь, как делаются такие вбросы».

Он ответил, что понимает, но ему все равно неудобно.

После этого у нас состоялся разговор с руководством «Факела». Дмитрий Юрьевич (Кондратов) и Руслан Валерьевич (Пименов) дали понять: никаких оснований для подобных разговоров нет, все это ерунда. Продолжаем работать дальше.

Что касается ультиматума перед «Локомотивом», то ничего такого не было.

Другое дело, что я сам прекрасно понимал ситуацию. Если команда не добивается результата, главный тренер всегда должен быть готов к отставке. Это неотъемлемая часть профессии.

Фото ФК «Факел»

Мы не успели усилиться...

— После вашего ухода «Факел» обыграл «Краснодар» в Кубке — 2:0. Смотрели матч?

— Конечно. И очень переживал за ребят. Искренне хотелось, чтобы у них получилось.

Нужно отдать должное футболистам. Парни действительно старались, действовали как единое целое и заслуженно победили. Очень за них рад.

Отдельно хочу поддержать Алексея Ребко. Он практически накануне матча узнал, что будет исполнять обязанности главного тренера. Молодец, сумел поговорить с командой, правильно выстроить игру.

Думаю, и сами ребята понимали, насколько важно реабилитироваться после такого крупного поражения. Они справились. Особенно рад за Абдулу Багамаева и Максима Турищева, которые забили голы.

— После матча спортивный директор Руслан Пименов сказал: «Хочется поблагодарить Олега Василенко, физически команда здорово готова. На его багаже нам и удалось обыграть «Краснодар».

— Руслан Валерьевич — футбольный человек, который сам играл на высоком уровне. Он понимает все тонкости и нюансы.

Кроме того, он ежедневно видел команду, наблюдал за тренировочным процессом и матчами. Поэтому его оценка дорогого стоит.

Но для меня принципиально важно подчеркнуть: это заслуга не одного Олега Василенко. Мы работали вместе со всем тренерским штабом.

Такая оценка означает, что двигались в правильном направлении. Конечно, это приятно.

— Давайте поговорим о составе. Многие специалисты считают, что с таким подбором игроков у команды практически не было шансов решить задачу в РПЛ.

— Конечно, мы не были довольны селекцией. Летом в клубе произошла смена руководства. Когда команда вышла из отпуска, генеральный директор еще не был назначен.

А ведь клубы начинают комплектоваться сразу после окончания сезона, в начале июня. Получилось, что практически весь месяц мы пропустили.

К тому моменту, когда смогли полноценно заняться усилением, многие футболисты уже подписали контракты с другими командами. Приходилось искать варианты среди свободных агентов, пытаться что-то придумать.

Но необходимого усиления так и не произошло. При этом наша задача как тренерского штаба заключалась в том, чтобы максимально организовать команду, качественно подготовить ее функционально и за счет этой подготовки компенсировать недостатки индивидуального мастерства.

&laquo;Факел&raquo; обыграл &laquo;Краснодар&raquo; в&nbsp;матче Кубка России 13&nbsp;октября.Черная полоса «Краснодара» продолжается. «Факел» после увольнения тренера одержал первую победу в сезоне

— Когда летнее трансферное окно закрылось и вы окончательно оценили состав, не возникло ощущения, что даже подняться выше зоны стыковых матчей будет крайне тяжело?

— Не скрою, такие мысли были. Но мы не привыкли сдаваться. Знаете, как говорят? Если не можешь изменить ситуацию — измени отношение к ней.

Мы приняли обстоятельства и старались выжать из ситуации максимум.

При этом понимали, в каких компонентах нужно прибавлять, какие недочеты исправлять. В том числе мои собственные, тренерские.

У нас были идеи относительно зимнего трансферного окна. Обсуждали их с руководством и рассчитывали, что в декабре команда получит усиление.

— Но ведь и после закрытия окна были возможности подписать свободных агентов?

— Да. Буквально через две недели после закрытия окна появились два интересных варианта. Мы очень обрадовались, поскольку оба футболиста могли усилить команду. К сожалению, ни один переход не состоялся. Так, Далер Кузяев выбрал махачкалинское «Динамо».

— А второй футболист? Тоже известный?

— Да. Саша Зделар.

— Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита».

— Он самый.

— И почему не получилось его пригласить?

— Саша отказался из-за искусственного поля в Воронеже.

Аксель Гнапи и Жоао Виктор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пуси и Гнапи

— А чем ваше внимание привлек бразильский центральный защитник Клейтон Сампайо?

— Нам был необходим центральный защитник. Вели переговоры с несколькими футболистами, но договориться не удалось.

С одним игроком все сорвалось, со вторым переговоры шли очень тяжело и тоже закончились безрезультатно.

В какой-то момент один человек посоветовал обратить внимание на Клейтона. Мы посмотрели его матчи, и он произвел сильное впечатление.

Нам сообщили, что игрок доступен и его клуб готов отпустить в аренду. В итоге удалось договориться.

Считаю Клейтона безусловным усилением. На мой взгляд, это уникальный футболист с очень хорошим уровнем мастерства.

— В чем его уникальность?

— Представьте: человек приезжает на другой континент, в незнакомую страну, практически не понимает языка партнеров. Не говорит по-русски и по-английски. Только по-португальски.

Но настолько хорошо чувствует игру, что сразу разбирается в ситуациях на поле! Меня это удивляло. Несмотря на языковой барьер и необходимость адаптации, он достаточно стабильно выполнял свои функции. За это ему большое спасибо.

— Хотелось бы отдельно поговорить о нападающих. Белайди Пуси много забивал в Первой лиге, но в РПЛ у него результативная засуха. Почему? Совершенно другой уровень соперников?

— Безусловно, уровень отличается. Но нужно учитывать и другие обстоятельства. Когда Белайди приехал в Россию, он оказался в другой стране, другой футбольной среде. Любому иностранному игроку требуется время на адаптацию.

В Первой лиге Пуси прекрасно себя проявил. Однако в РПЛ совершенно другие требования. Здесь выше скорости, уровень единоборств, качество принятия решений.

Любой футболист должен постоянно доказывать свою состоятельность. Неважно, где ты играл раньше, какой у тебя опыт и чего добился.

Прошел один матч — и в следующем нужно все показывать заново. Надеюсь, Белайди окончательно адаптируется к требованиям РПЛ и принесет «Факелу» пользу.

Александр Кокшаров.«Если забью гол в ворота «Краснодара» — буду праздновать. В этом нет ничего такого». Интервью Кокшарова

— Аксель Гнапи — другая история. Мощный нападающий, умеет продавить защитника, сыграть на партнеров. Но за 22 матча в составе «Факела» у него всего один гол. Чего ему не хватает?

— Физически Гнапи действительно способный парень. Мощный, не боится единоборств, хорошо укрывает мяч корпусом.

Умеет играть на партнеров, видит передачи в финальной трети поля, не жадничает. У него есть хорошие качества.

Но в завершающей стадии пока не все получается. Именно над этим нужно работать.

Нельзя забывать и о том, что человек приехал в новую страну, на другой континент. Для него это новый вызов, новый уровень требований.

В первые месяцы может многое получаться на эмоциях. А дальше начинается системная работа, когда необходимо совершенствовать отдельные компоненты. Наш штаб уделял этому много внимания. К сожалению, прогресс шел не настолько быстро, как хотелось бы.

К тому же буквально через несколько месяцев после его прихода команда вышла в Премьер-лигу. А это очередное повышение уровня сложности.

— Еще в декабре, когда мы с вами общались, вы оценивали готовность состава «Факела» к РПЛ примерно в 60 процентов. После первых десяти туров мнение изменилось?

— Оценивать это в процентах достаточно сложно. Нужно учитывать и потенциал молодых футболистов, и возможности более опытных игроков.

Кроме того, мы видели, кого могли пригласить для усиления, сравнивали своих исполнителей с футболистами других клубов РПЛ.

При таком сравнении становилось понятно, в каких позициях нам недостает качества. Именно поэтому мы и хотели усилиться.

— В программе «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая назвал «Факел» 16-й командой РПЛ по подбору футболистов. Согласны с такой оценкой?

— Понятно, почему возникают подобные оценки. Мы практически никем не усилились. Да, пришли Матвей Бардачев, Клейтон, Алексей Сутормин. Но глобального усиления состава не произошло...

— Кстати, Сутормин оправдал ваши ожидания?

— Очень рад, что познакомился с Алексеем и получил возможность с ним работать. Он действительно помог команде. Причем не только на футбольном поле, но и ментально.

Это большой профессионал. И на тренировках, и в раздевалке, и в повседневной жизни он показывал правильное отношение к делу, подсказывал ребятам, полностью отдавался работе.

Что касается игровых качеств, то Алексей умеет находить мяч, хладнокровно действовать под давлением, продвигать атаки, видеть интересные продолжения.

Он нам очень пригодился.

Кстати, возвращаясь к вашему вопросу о схеме 4-2-3-1 в матче с «Локомотивом»: мы как раз хотели дать Сутормину больше свободы, чтобы он максимально использовал свои сильные стороны.

Фанаты «Факела».
Фото ФК «Факел»

Если бы завтра позвали в «Факел» с таким составом и бюджетом, отказался бы

— Если подвести итог десяти турам, что можете занести себе и своему штабу в актив? Что удалось сделать, несмотря на все сложности с составом и бюджетом?

— Мы всегда предъявляли к себе высокие требования. Поэтому, конечно, сожалею, что команда так и не смогла выиграть в чемпионате.

Сожалею о разгромном поражении от «Локомотива», о грубых ошибках, которые приводили к пропущенным мячам. О голах на последних секундах, о необоснованных пенальти.

Разумеется, все это не может меня устраивать.

Если бы можно было вернуть время назад, я прежде всего потребовал бы от себя более качественной работы.

Я проанализировал произошедшее и сделал выводы. В дальнейшем обязательно учту этот опыт.

Но есть и то, за что нам не стыдно.

— За что?

— Несмотря на трудности, с которыми столкнулся «Факел», мы сумели поставить команде определенную игру. У нас не было «автобуса» у своих ворот, мы не играли в «бей-беги».

Кроме того, команда была хорошо готова функционально. Именно это позволяло нам на равных бороться с более сильными соперниками.

— Представим гипотетическую ситуацию: завтра вам предлагают снова возглавить «Факел», причем с тем же составом и бюджетом. Согласились бы?

— Нет.

— Так категорично?

— Да. Знаете почему? Потому что я не мазохист.

Эта работа была невероятно эмоциональной, изматывающей. Мы с вами подробно обсудили все проблемы, с которыми столкнулись.

И теперь представить, что я снова прихожу в такую же ситуацию и пытаюсь сделать то, для чего нет необходимых условий...

Для этого действительно нужно быть мазохистом. Я уже не первый раз выхожу с командой в Премьер-лигу. И когда у тебя нет усиления, а состав по большому счету остается на уровне ФНЛ, это очень тяжелая история.

Один раз я через такое прошел. Второй. А вот в третий, пожалуй, уже не хочу.

— То есть больше не полезете в подобную ситуацию?

— Не полезу. Потому что я не фокусник и не сказочник.

Я тренер, который любит футбол, хочет развивать игроков и команду. Но при этом хочется, чтобы наши идеи можно было полноценно воплощать на поле.

Есть специалисты, которые больше верят в селекцию, а есть те, кто верит в тренерскую работу. Я всегда относил себя ко вторым.

Олег Василенко.Олег Василенко вновь возглавил «Факел». В 2022-м он поднял воронежцев в РПЛ

— Понятно.

— Но с возрастом стал прагматичнее. И футбол тоже стал более прагматичным.

Теперь понимаю, что нельзя быть альтруистом. Одной веры в работу недостаточно. Нужны исполнители, способные реализовывать тренерские идеи.

Причем необязательно приглашать исполнителей с выдающимся индивидуальными качествами.

Можно собрать команду из игроков, которые очень хорошо готовы физически, способны выполнять большой объем скоростной работы, быстро переключаться, агрессивно вступать в единоборства.

За счет таких вещей можно компенсировать определенный недостаток мастерства. И я готов работать с такой командой.

Но все равно рано или поздно наступает момент, когда необходимо усиливаться. Без этого двигаться дальше крайне сложно.

Поэтому для меня важны оба компонента: и качественная тренерская работа, и соответствующий состав.

— Иными словами, если зимой «Факел» серьезно не усилится, шансов сохранить место в РПЛ будет крайне мало?

— В футболе случаются вещи вопреки логике. Поэтому категорично утверждать, что у команды не будет шансов, неправильно.

Но я уверен, что руководство прекрасно понимает необходимость зимнего усиления.

При этом нельзя исключать, что нынешние футболисты продолжат прогрессировать. У них уже прошел определенный период адаптации к Премьер-лиге.

Ребята стараются выжимать из себя максимум. И именно поэтому во многих матчах мы не уступали соперникам по игре, не проигрывали крупно. Да, случались срывы, как с «Локомотивом», но до этого были встречи, в которых пропускали решающие мячи только в концовках.

Если команда продолжит развиваться, пройдет оставшийся отрезок чемпионата, а затем качественно подготовится на зимних сборах, возможно все. Но с усилением, конечно, будет значительно легче.

Причем от появления новых футболистов выиграют и те, кто уже находится в команде.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
Читайте также
«Будто мне в ребра влетел шар для боулинга». На ЧМ по велоспорту произошел массовый завал спортсменок
Мужская волейбольная Суперлига сезона-2026/27: основная информация
Даку становится своим, Помазун провалил шанс вытеснить Максименко, а новый контракт не идет на пользу Барко. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и все матчи
ЦСКА заберет лидерство у «Динамо», а «Краснодар» не сможет победить «Локомотив». Прогнозы на 11-й тур РПЛ
Матч, который развеет иллюзии. Колонка Казакова об игре «Локомотив» — «Краснодар»
Игрок «Ростова» Сулейманов: «С Альбой мы расстались на хорошей ноте, но для нас его уход был болезненным»
Нападающий «Ахмата» Касаджиков о встрече с «Зенитом»: «Матч для меня будет особенным»
«Локомотив» — «Краснодар»: как закончится матч 11-го тура РПЛ?
Восемь игроков пропустят 11-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Братский бой лидеров, матч имени Даку, перспективы черной серии «Краснодара». Интриги 11-го тура РПЛ

Матч, который развеет иллюзии. Колонка Казакова об игре «Локомотив» — «Краснодар»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости