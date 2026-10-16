«Я не сказочник, не фокусник и не мазохист». Интервью Василенко о работе в «Факеле»
0:5 от «Локо»
— После вашего ухода из «Факела» прошло несколько дней. Уже на холодную голову проанализировали, что произошло в матче с «Локомотивом»? Ведь первые 25 минут ваша команда выглядела прилично, владела преимуществом, создавала моменты. А потом что-то сломалось...
— Вы правы, начали мы хорошо. Первые 25 минут провели достаточно качественно. Конечно, в такой ситуации нужно развивать преимущество, сохранять концентрацию и уверенность. Тем более против нас играл именитый соперник с высоким уровнем индивидуального мастерства.
Но в первой же опасной атаке «Локомотива» мы пропустили. Думаю, это стало неожиданностью для ребят. Произошла потеря концентрации, бдительности.
— Еще до перерыва пропустили второй...
— Хотя даже после первого гола у меня не было ощущения, что все безнадежно. Потом пропустили второй мяч. Вот это уже был холодный душ. В перерыве мы договорились, как исправить ситуацию.
Но во втором тайме футболисты стали действовать больше на эмоциях. Думали прежде всего о том, как забить и отыграться. При этом забывали о конкретных игровых задачах: отборе мяча, подстраховке, правильном расположении на поле.
Такая потеря концентрации в матчах с соперниками уровня «Локомотива», как правило, наказывается. Что и произошло. В итоге — 0:5. Хотя, конечно, мы не ожидали такого результата.
— Но согласитесь, что итоговый счет все-таки не по игре? 0:5 — слишком жестоко для «Факела».
— Это больно. Но с учетом ошибок, которые мы допустили, счет закономерен. На табло — 0:5. Значит, по игре.
— Удивил выбор вратаря. Почему решили поставить Вячеслава Доровских, который до этого практически не играл?
— Тренер вратарей предложил свою кандидатуру и обосновал решение. У меня не было причин ему не доверять. Он непосредственно работает с голкиперами, проводит с ними тренировки, лучше понимает их состояние, чувствует нюансы.
Все-таки главный тренер не настолько тесно взаимодействует с вратарями. Если ты приглашаешь в штаб специалиста, то должен доверять его профессиональному мнению. Иначе какой смысл работать вместе?
— Во время паузы в чемпионате вы проводили контрольный матч с «Витебском» и пробовали схему с четырьмя защитниками. А с «Локомотивом» опять вернулись к трем центральным. Почему?
— На самом деле с «Локомотивом» мы тоже начали в четыре защитника, по схеме 4-2-3-1. Такой вариант действительно пробовали во встречах с «Витебском».
При этом понимали, что можем трансформировать построение в зависимости от ситуации. Еще на сборах отрабатывали подобные перестроения. И в чемпионате были матчи, когда переходили с 3-5-2 или 3-4-3 на четверку защитников.
Поэтому решили начать с 4-2-3-1. Рассчитывали, что сможем перестраиваться по ходу встречи. Например, при благоприятном счете перейти на три центральных защитника в обороне.
Кроме того, хотели дать больше свободы Алексею Сутормину, создать сдвоенные фланги, усилить атакующий потенциал команды. При этом в обороне могли перестраиваться обратно. Ребята понимали свои функции.
Отставка
— На следующий день после матча стало известно о вашей отставке. От кого исходила инициатива расставания — от вас или руководства клуба?
— Мы встретились с генеральным директором Дмитрием Кондратовым. Он сообщил, что руководство посчитало необходимым принять такое решение.
При этом Дмитрию Юрьевичу я очень благодарен. Он меня поддерживал, всячески помогал.
Когда нет результата, а команда к тому же терпит такое болезненное поражение дома, подобные решения вполне естественны. Поэтому я был к этому готов.
— То есть внутренне уже допускали такой поворот событий?
— Конечно. Главный тренер всегда отвечает за результат. Если команда допускает столько ошибок и пропускает пять мячей, значит, я недостаточно качественно подготовил ее к матчу.
— Не все поняли решение руководства. Ведь «Факел» провел первый официальный матч после трехнедельной паузы. Команды за это время теряют игровой ритм. Можно ли отчасти списать поражение на это обстоятельство?
— Решение руководства мне сложно комментировать.
Понятно, что оно основывалось на результатах команды. Но было принято, наверное, эмоционально, на трибуне, без глубокого погружения в команду, в процесс.
Почему отставка произошла именно после паузы, а не во время нее — вопрос не ко мне.
Но полностью списывать поражение на отсутствие игрового ритма тоже не стал бы. Все это время футболисты тренировались, готовились к матчу. Если случился такой результат, значит, мы где-то недоработали.
— Кто из коллег поддержал вас после ухода? Знаю, что у вас хорошие отношения с Андреем Талалаевым.
— Поддержка была. Написали люди из штаба Андрея Викторовича (Талалаева), Сергей Корниленко, Алексей Бага. Многие коллеги и футболисты.
Это дорогого стоит. Я всем очень благодарен.
Но при этом прекрасно понимаю свою ответственность. Я не барышня, чтобы меня нужно было постоянно успокаивать. Очень критично и требовательно отношусь к себе. В такой ситуации прежде всего думаешь о том, что должен был выполнить работу качественнее.
Тем не менее поддержка коллег действительно ценна. Особенно когда столько людей пишут искренние слова. В нашей профессии это не такая уж частая история.
— Если проанализировать первые десять туров РПЛ, сколько очков, на ваш взгляд, «Факел» недобрал? Мне кажется, как минимум в матчах с «Балтикой», ЦСКА и «Ахматом» команда могла рассчитывать на большее.
— Согласен. Добавил бы сюда «Зенит». С «Ахматом» могли сыграть успешнее. С «Балтикой» — тоже. В матче с ЦСКА показали достаточно качественный, динамичный футбол.
Вспомните и встречу с «Краснодаром». Мы допустили две грубейшие ошибки, по сути сами привезли себе два гола. Это недопустимо. При этом уступили 2:3, еще и не реализовали пенальти. Там тоже могли рассчитывать на другой результат.
— А можно ли сказать, что где-то «Факел» пострадал от судейства? Например, в матче с «Зенитом». Помните эпизод с пенальти, назначенным после контакта Нетфуллина и Кондакова? Экспертно-судейская комиссия признала решение арбитра правильным. Насколько вас удивил такой вердикт?
— Я действительно был в недоумении. Хотя никаких иллюзий не испытывал. Понятно, что результат никто не изменит, очки нам не вернут.
В регламенте нет правила, позволяющего переиграть матч или восстановить счет, который был до спорного эпизода.
Но с точки зрения справедливости хотелось получить хотя бы какое-то удовлетворение. Когда стало известно решение ЭСК, я искренне удивился. Не ожидал такого.
При этом мы двигались дальше. У команды хватало собственных проблем, над которыми нужно было работать.
— Если оставить судейство за скобками, вы считаете, что по качеству игры «Факел» заслуживал ничьей с «Зенитом»?
— Не скажу, что мы были лучше «Зенита». Все-таки это сильный, именитый соперник с футболистами высокого класса. Но наши ребята старались и, считаю, точно наиграли на ничью.
Слухи об Абаскале. Звонок Лички
— Еще одно обидное поражение — от «Спартака», когда Манфред Угальде забил на последних секундах. Подобные неудачи могут психологически надломить команду?
— Не думаю, что именно этот матч мог нас надломить. Конечно, после финального свистка были неприятные эмоции. Очень обидно играть 0:0 против такого соперника и пропустить на последних секундах.
Но затем у ребят были выходные, кто-то уехал в сборные. Мне кажется, подобные ситуации должны, наоборот, мотивировать футболистов. Каждый хочет исправить ошибку и не допустить ее повторения.
— Еще до матча со «Спартаком» в прессе стали появляться сообщения о возможной смене главного тренера «Факела». Называли конкретные фамилии, в том числе Гильермо Абаскаля. Как вы на это реагировали?
— Когда нет результата, подобные истории возникают постоянно. Вопрос в другом: кто распространяет такую информацию, зачем и какую цель преследует? У вас в журналистике это называется контролируемым вбросом.
На мой взгляд, причин может быть три. Первая — прощупать общественное мнение. Вторая — мотивировать тренера. Третья — подогреть интерес.
Но меня такие вещи не мотивируют. Я уже взрослый мальчик, и у меня совершенно другая мотивация.
Если команда не выигрывает, мной движет желание это исправить. Если побеждает — хочется, чтобы она стала еще успешнее. А все остальное неинтересно.
Проблема в том, что подобные публикации могут раскачать команду. Футболисты начинают думать о возможной смене тренера, отвлекаются от работы. Это создает дополнительные сложности.
Поэтому тем, кто распространяет подобную информацию, стоит понимать последствия. Сейчас век медиа, всем хочется хайпа, чего-то «жареного». Но мне кажется, что гораздо интереснее говорить о самом футболе.
— А руководство с вами обсуждало эти сообщения? Появлялась даже информация, будто перед матчем с «Локомотивом» вам поставили ультиматум: проиграете — расстанемся.
— Прежде всего я чувствовал поддержку генерального и спортивного директоров.
Расскажу одну историю. Когда появилась первая публикация о возможной смене тренера, мне позвонил Марцел Личка.
Мы с ним давно дружим. Он говорит: «Олег, извини, я вообще впервые об этом слышу. Я здесь ни при чем. Не понимаю, почему так получилось. Мне очень неприятно».
А я даже не понял, о чем речь. Ведь ничего подобного не читал.
Спрашиваю: «Марцел, о чем ты? За что извиняешься?»
Он объяснил, что вышел материал, где упоминалась его фамилия в связи с «Факелом». И решил мне позвонить, поскольку уважает меня и наши отношения.
Я ему сказал: «Марцел, именно поэтому мы с тобой и дружим. Ты большой человек и большой тренер. Тебе совершенно не за что извиняться. Ты же прекрасно понимаешь, как делаются такие вбросы».
Он ответил, что понимает, но ему все равно неудобно.
После этого у нас состоялся разговор с руководством «Факела». Дмитрий Юрьевич (Кондратов) и Руслан Валерьевич (Пименов) дали понять: никаких оснований для подобных разговоров нет, все это ерунда. Продолжаем работать дальше.
Что касается ультиматума перед «Локомотивом», то ничего такого не было.
Другое дело, что я сам прекрасно понимал ситуацию. Если команда не добивается результата, главный тренер всегда должен быть готов к отставке. Это неотъемлемая часть профессии.
Мы не успели усилиться...
— После вашего ухода «Факел» обыграл «Краснодар» в Кубке — 2:0. Смотрели матч?
— Конечно. И очень переживал за ребят. Искренне хотелось, чтобы у них получилось.
Нужно отдать должное футболистам. Парни действительно старались, действовали как единое целое и заслуженно победили. Очень за них рад.
Отдельно хочу поддержать Алексея Ребко. Он практически накануне матча узнал, что будет исполнять обязанности главного тренера. Молодец, сумел поговорить с командой, правильно выстроить игру.
Думаю, и сами ребята понимали, насколько важно реабилитироваться после такого крупного поражения. Они справились. Особенно рад за Абдулу Багамаева и Максима Турищева, которые забили голы.
— После матча спортивный директор Руслан Пименов сказал: «Хочется поблагодарить Олега Василенко, физически команда здорово готова. На его багаже нам и удалось обыграть «Краснодар».
— Руслан Валерьевич — футбольный человек, который сам играл на высоком уровне. Он понимает все тонкости и нюансы.
Кроме того, он ежедневно видел команду, наблюдал за тренировочным процессом и матчами. Поэтому его оценка дорогого стоит.
Но для меня принципиально важно подчеркнуть: это заслуга не одного Олега Василенко. Мы работали вместе со всем тренерским штабом.
Такая оценка означает, что двигались в правильном направлении. Конечно, это приятно.
— Давайте поговорим о составе. Многие специалисты считают, что с таким подбором игроков у команды практически не было шансов решить задачу в РПЛ.
— Конечно, мы не были довольны селекцией. Летом в клубе произошла смена руководства. Когда команда вышла из отпуска, генеральный директор еще не был назначен.
А ведь клубы начинают комплектоваться сразу после окончания сезона, в начале июня. Получилось, что практически весь месяц мы пропустили.
К тому моменту, когда смогли полноценно заняться усилением, многие футболисты уже подписали контракты с другими командами. Приходилось искать варианты среди свободных агентов, пытаться что-то придумать.
Но необходимого усиления так и не произошло. При этом наша задача как тренерского штаба заключалась в том, чтобы максимально организовать команду, качественно подготовить ее функционально и за счет этой подготовки компенсировать недостатки индивидуального мастерства.
— Когда летнее трансферное окно закрылось и вы окончательно оценили состав, не возникло ощущения, что даже подняться выше зоны стыковых матчей будет крайне тяжело?
— Не скрою, такие мысли были. Но мы не привыкли сдаваться. Знаете, как говорят? Если не можешь изменить ситуацию — измени отношение к ней.
Мы приняли обстоятельства и старались выжать из ситуации максимум.
При этом понимали, в каких компонентах нужно прибавлять, какие недочеты исправлять. В том числе мои собственные, тренерские.
У нас были идеи относительно зимнего трансферного окна. Обсуждали их с руководством и рассчитывали, что в декабре команда получит усиление.
— Но ведь и после закрытия окна были возможности подписать свободных агентов?
— Да. Буквально через две недели после закрытия окна появились два интересных варианта. Мы очень обрадовались, поскольку оба футболиста могли усилить команду. К сожалению, ни один переход не состоялся. Так, Далер Кузяев выбрал махачкалинское «Динамо».
— А второй футболист? Тоже известный?
— Да. Саша Зделар.
— Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита».
— Он самый.
— И почему не получилось его пригласить?
— Саша отказался из-за искусственного поля в Воронеже.
Пуси и Гнапи
— А чем ваше внимание привлек бразильский центральный защитник Клейтон Сампайо?
— Нам был необходим центральный защитник. Вели переговоры с несколькими футболистами, но договориться не удалось.
С одним игроком все сорвалось, со вторым переговоры шли очень тяжело и тоже закончились безрезультатно.
В какой-то момент один человек посоветовал обратить внимание на Клейтона. Мы посмотрели его матчи, и он произвел сильное впечатление.
Нам сообщили, что игрок доступен и его клуб готов отпустить в аренду. В итоге удалось договориться.
Считаю Клейтона безусловным усилением. На мой взгляд, это уникальный футболист с очень хорошим уровнем мастерства.
— В чем его уникальность?
— Представьте: человек приезжает на другой континент, в незнакомую страну, практически не понимает языка партнеров. Не говорит по-русски и по-английски. Только по-португальски.
Но настолько хорошо чувствует игру, что сразу разбирается в ситуациях на поле! Меня это удивляло. Несмотря на языковой барьер и необходимость адаптации, он достаточно стабильно выполнял свои функции. За это ему большое спасибо.
— Хотелось бы отдельно поговорить о нападающих. Белайди Пуси много забивал в Первой лиге, но в РПЛ у него результативная засуха. Почему? Совершенно другой уровень соперников?
— Безусловно, уровень отличается. Но нужно учитывать и другие обстоятельства. Когда Белайди приехал в Россию, он оказался в другой стране, другой футбольной среде. Любому иностранному игроку требуется время на адаптацию.
В Первой лиге Пуси прекрасно себя проявил. Однако в РПЛ совершенно другие требования. Здесь выше скорости, уровень единоборств, качество принятия решений.
Любой футболист должен постоянно доказывать свою состоятельность. Неважно, где ты играл раньше, какой у тебя опыт и чего добился.
Прошел один матч — и в следующем нужно все показывать заново. Надеюсь, Белайди окончательно адаптируется к требованиям РПЛ и принесет «Факелу» пользу.
— Аксель Гнапи — другая история. Мощный нападающий, умеет продавить защитника, сыграть на партнеров. Но за 22 матча в составе «Факела» у него всего один гол. Чего ему не хватает?
— Физически Гнапи действительно способный парень. Мощный, не боится единоборств, хорошо укрывает мяч корпусом.
Умеет играть на партнеров, видит передачи в финальной трети поля, не жадничает. У него есть хорошие качества.
Но в завершающей стадии пока не все получается. Именно над этим нужно работать.
Нельзя забывать и о том, что человек приехал в новую страну, на другой континент. Для него это новый вызов, новый уровень требований.
В первые месяцы может многое получаться на эмоциях. А дальше начинается системная работа, когда необходимо совершенствовать отдельные компоненты. Наш штаб уделял этому много внимания. К сожалению, прогресс шел не настолько быстро, как хотелось бы.
К тому же буквально через несколько месяцев после его прихода команда вышла в Премьер-лигу. А это очередное повышение уровня сложности.
— Еще в декабре, когда мы с вами общались, вы оценивали готовность состава «Факела» к РПЛ примерно в 60 процентов. После первых десяти туров мнение изменилось?
— Оценивать это в процентах достаточно сложно. Нужно учитывать и потенциал молодых футболистов, и возможности более опытных игроков.
Кроме того, мы видели, кого могли пригласить для усиления, сравнивали своих исполнителей с футболистами других клубов РПЛ.
При таком сравнении становилось понятно, в каких позициях нам недостает качества. Именно поэтому мы и хотели усилиться.
— В программе «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая назвал «Факел» 16-й командой РПЛ по подбору футболистов. Согласны с такой оценкой?
— Понятно, почему возникают подобные оценки. Мы практически никем не усилились. Да, пришли Матвей Бардачев, Клейтон, Алексей Сутормин. Но глобального усиления состава не произошло...
— Кстати, Сутормин оправдал ваши ожидания?
— Очень рад, что познакомился с Алексеем и получил возможность с ним работать. Он действительно помог команде. Причем не только на футбольном поле, но и ментально.
Это большой профессионал. И на тренировках, и в раздевалке, и в повседневной жизни он показывал правильное отношение к делу, подсказывал ребятам, полностью отдавался работе.
Что касается игровых качеств, то Алексей умеет находить мяч, хладнокровно действовать под давлением, продвигать атаки, видеть интересные продолжения.
Он нам очень пригодился.
Кстати, возвращаясь к вашему вопросу о схеме 4-2-3-1 в матче с «Локомотивом»: мы как раз хотели дать Сутормину больше свободы, чтобы он максимально использовал свои сильные стороны.
Если бы завтра позвали в «Факел» с таким составом и бюджетом, отказался бы
— Если подвести итог десяти турам, что можете занести себе и своему штабу в актив? Что удалось сделать, несмотря на все сложности с составом и бюджетом?
— Мы всегда предъявляли к себе высокие требования. Поэтому, конечно, сожалею, что команда так и не смогла выиграть в чемпионате.
Сожалею о разгромном поражении от «Локомотива», о грубых ошибках, которые приводили к пропущенным мячам. О голах на последних секундах, о необоснованных пенальти.
Разумеется, все это не может меня устраивать.
Если бы можно было вернуть время назад, я прежде всего потребовал бы от себя более качественной работы.
Я проанализировал произошедшее и сделал выводы. В дальнейшем обязательно учту этот опыт.
Но есть и то, за что нам не стыдно.
— За что?
— Несмотря на трудности, с которыми столкнулся «Факел», мы сумели поставить команде определенную игру. У нас не было «автобуса» у своих ворот, мы не играли в «бей-беги».
Кроме того, команда была хорошо готова функционально. Именно это позволяло нам на равных бороться с более сильными соперниками.
— Представим гипотетическую ситуацию: завтра вам предлагают снова возглавить «Факел», причем с тем же составом и бюджетом. Согласились бы?
— Нет.
— Так категорично?
— Да. Знаете почему? Потому что я не мазохист.
Эта работа была невероятно эмоциональной, изматывающей. Мы с вами подробно обсудили все проблемы, с которыми столкнулись.
И теперь представить, что я снова прихожу в такую же ситуацию и пытаюсь сделать то, для чего нет необходимых условий...
Для этого действительно нужно быть мазохистом. Я уже не первый раз выхожу с командой в Премьер-лигу. И когда у тебя нет усиления, а состав по большому счету остается на уровне ФНЛ, это очень тяжелая история.
Один раз я через такое прошел. Второй. А вот в третий, пожалуй, уже не хочу.
— То есть больше не полезете в подобную ситуацию?
— Не полезу. Потому что я не фокусник и не сказочник.
Я тренер, который любит футбол, хочет развивать игроков и команду. Но при этом хочется, чтобы наши идеи можно было полноценно воплощать на поле.
Есть специалисты, которые больше верят в селекцию, а есть те, кто верит в тренерскую работу. Я всегда относил себя ко вторым.
— Понятно.
— Но с возрастом стал прагматичнее. И футбол тоже стал более прагматичным.
Теперь понимаю, что нельзя быть альтруистом. Одной веры в работу недостаточно. Нужны исполнители, способные реализовывать тренерские идеи.
Причем необязательно приглашать исполнителей с выдающимся индивидуальными качествами.
Можно собрать команду из игроков, которые очень хорошо готовы физически, способны выполнять большой объем скоростной работы, быстро переключаться, агрессивно вступать в единоборства.
За счет таких вещей можно компенсировать определенный недостаток мастерства. И я готов работать с такой командой.
Но все равно рано или поздно наступает момент, когда необходимо усиливаться. Без этого двигаться дальше крайне сложно.
Поэтому для меня важны оба компонента: и качественная тренерская работа, и соответствующий состав.
— Иными словами, если зимой «Факел» серьезно не усилится, шансов сохранить место в РПЛ будет крайне мало?
— В футболе случаются вещи вопреки логике. Поэтому категорично утверждать, что у команды не будет шансов, неправильно.
Но я уверен, что руководство прекрасно понимает необходимость зимнего усиления.
При этом нельзя исключать, что нынешние футболисты продолжат прогрессировать. У них уже прошел определенный период адаптации к Премьер-лиге.
Ребята стараются выжимать из себя максимум. И именно поэтому во многих матчах мы не уступали соперникам по игре, не проигрывали крупно. Да, случались срывы, как с «Локомотивом», но до этого были встречи, в которых пропускали решающие мячи только в концовках.
Если команда продолжит развиваться, пройдет оставшийся отрезок чемпионата, а затем качественно подготовится на зимних сборах, возможно все. Но с усилением, конечно, будет значительно легче.
Причем от появления новых футболистов выиграют и те, кто уже находится в команде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1