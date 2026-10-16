«Я не сказочник, не фокусник и не мазохист». Интервью Василенко о работе в «Факеле»

«СЭ» поговорил с теперь уже бывшим главным тренером «Факела» Олегом Василенко.

0:5 от «Локо»

— После вашего ухода из «Факела» прошло несколько дней. Уже на холодную голову проанализировали, что произошло в матче с «Локомотивом»? Ведь первые 25 минут ваша команда выглядела прилично, владела преимуществом, создавала моменты. А потом что-то сломалось...

— Вы правы, начали мы хорошо. Первые 25 минут провели достаточно качественно. Конечно, в такой ситуации нужно развивать преимущество, сохранять концентрацию и уверенность. Тем более против нас играл именитый соперник с высоким уровнем индивидуального мастерства.

Но в первой же опасной атаке «Локомотива» мы пропустили. Думаю, это стало неожиданностью для ребят. Произошла потеря концентрации, бдительности.

— Еще до перерыва пропустили второй...

— Хотя даже после первого гола у меня не было ощущения, что все безнадежно. Потом пропустили второй мяч. Вот это уже был холодный душ. В перерыве мы договорились, как исправить ситуацию.

Но во втором тайме футболисты стали действовать больше на эмоциях. Думали прежде всего о том, как забить и отыграться. При этом забывали о конкретных игровых задачах: отборе мяча, подстраховке, правильном расположении на поле.

Такая потеря концентрации в матчах с соперниками уровня «Локомотива», как правило, наказывается. Что и произошло. В итоге — 0:5. Хотя, конечно, мы не ожидали такого результата.

— Но согласитесь, что итоговый счет все-таки не по игре? 0:5 — слишком жестоко для «Факела».

— Это больно. Но с учетом ошибок, которые мы допустили, счет закономерен. На табло — 0:5. Значит, по игре.

— Удивил выбор вратаря. Почему решили поставить Вячеслава Доровских, который до этого практически не играл?

— Тренер вратарей предложил свою кандидатуру и обосновал решение. У меня не было причин ему не доверять. Он непосредственно работает с голкиперами, проводит с ними тренировки, лучше понимает их состояние, чувствует нюансы.

Все-таки главный тренер не настолько тесно взаимодействует с вратарями. Если ты приглашаешь в штаб специалиста, то должен доверять его профессиональному мнению. Иначе какой смысл работать вместе?

— Во время паузы в чемпионате вы проводили контрольный матч с «Витебском» и пробовали схему с четырьмя защитниками. А с «Локомотивом» опять вернулись к трем центральным. Почему?

— На самом деле с «Локомотивом» мы тоже начали в четыре защитника, по схеме 4-2-3-1. Такой вариант действительно пробовали во встречах с «Витебском».

При этом понимали, что можем трансформировать построение в зависимости от ситуации. Еще на сборах отрабатывали подобные перестроения. И в чемпионате были матчи, когда переходили с 3-5-2 или 3-4-3 на четверку защитников.

Поэтому решили начать с 4-2-3-1. Рассчитывали, что сможем перестраиваться по ходу встречи. Например, при благоприятном счете перейти на три центральных защитника в обороне.

Кроме того, хотели дать больше свободы Алексею Сутормину, создать сдвоенные фланги, усилить атакующий потенциал команды. При этом в обороне могли перестраиваться обратно. Ребята понимали свои функции.

Олег Василенко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Отставка

— На следующий день после матча стало известно о вашей отставке. От кого исходила инициатива расставания — от вас или руководства клуба?

— Мы встретились с генеральным директором Дмитрием Кондратовым. Он сообщил, что руководство посчитало необходимым принять такое решение.

При этом Дмитрию Юрьевичу я очень благодарен. Он меня поддерживал, всячески помогал.

Когда нет результата, а команда к тому же терпит такое болезненное поражение дома, подобные решения вполне естественны. Поэтому я был к этому готов.

— То есть внутренне уже допускали такой поворот событий?

— Конечно. Главный тренер всегда отвечает за результат. Если команда допускает столько ошибок и пропускает пять мячей, значит, я недостаточно качественно подготовил ее к матчу.

— Не все поняли решение руководства. Ведь «Факел» провел первый официальный матч после трехнедельной паузы. Команды за это время теряют игровой ритм. Можно ли отчасти списать поражение на это обстоятельство?

— Решение руководства мне сложно комментировать.

Понятно, что оно основывалось на результатах команды. Но было принято, наверное, эмоционально, на трибуне, без глубокого погружения в команду, в процесс.

Почему отставка произошла именно после паузы, а не во время нее — вопрос не ко мне.

Но полностью списывать поражение на отсутствие игрового ритма тоже не стал бы. Все это время футболисты тренировались, готовились к матчу. Если случился такой результат, значит, мы где-то недоработали.

— Кто из коллег поддержал вас после ухода? Знаю, что у вас хорошие отношения с Андреем Талалаевым.

— Поддержка была. Написали люди из штаба Андрея Викторовича (Талалаева), Сергей Корниленко, Алексей Бага. Многие коллеги и футболисты.

Это дорогого стоит. Я всем очень благодарен.

Но при этом прекрасно понимаю свою ответственность. Я не барышня, чтобы меня нужно было постоянно успокаивать. Очень критично и требовательно отношусь к себе. В такой ситуации прежде всего думаешь о том, что должен был выполнить работу качественнее.

Тем не менее поддержка коллег действительно ценна. Особенно когда столько людей пишут искренние слова. В нашей профессии это не такая уж частая история.

— Если проанализировать первые десять туров РПЛ, сколько очков, на ваш взгляд, «Факел» недобрал? Мне кажется, как минимум в матчах с «Балтикой», ЦСКА и «Ахматом» команда могла рассчитывать на большее.

— Согласен. Добавил бы сюда «Зенит». С «Ахматом» могли сыграть успешнее. С «Балтикой» — тоже. В матче с ЦСКА показали достаточно качественный, динамичный футбол.

Вспомните и встречу с «Краснодаром». Мы допустили две грубейшие ошибки, по сути сами привезли себе два гола. Это недопустимо. При этом уступили 2:3, еще и не реализовали пенальти. Там тоже могли рассчитывать на другой результат.

— А можно ли сказать, что где-то «Факел» пострадал от судейства? Например, в матче с «Зенитом». Помните эпизод с пенальти, назначенным после контакта Нетфуллина и Кондакова? Экспертно-судейская комиссия признала решение арбитра правильным. Насколько вас удивил такой вердикт?

— Я действительно был в недоумении. Хотя никаких иллюзий не испытывал. Понятно, что результат никто не изменит, очки нам не вернут.

В регламенте нет правила, позволяющего переиграть матч или восстановить счет, который был до спорного эпизода.

Но с точки зрения справедливости хотелось получить хотя бы какое-то удовлетворение. Когда стало известно решение ЭСК, я искренне удивился. Не ожидал такого.

При этом мы двигались дальше. У команды хватало собственных проблем, над которыми нужно было работать.

— Если оставить судейство за скобками, вы считаете, что по качеству игры «Факел» заслуживал ничьей с «Зенитом»?

— Не скажу, что мы были лучше «Зенита». Все-таки это сильный, именитый соперник с футболистами высокого класса. Но наши ребята старались и, считаю, точно наиграли на ничью.

Гильермо Абаскаль и Олег Василенко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Слухи об Абаскале. Звонок Лички

— Еще одно обидное поражение — от «Спартака», когда Манфред Угальде забил на последних секундах. Подобные неудачи могут психологически надломить команду?

— Не думаю, что именно этот матч мог нас надломить. Конечно, после финального свистка были неприятные эмоции. Очень обидно играть 0:0 против такого соперника и пропустить на последних секундах.

Но затем у ребят были выходные, кто-то уехал в сборные. Мне кажется, подобные ситуации должны, наоборот, мотивировать футболистов. Каждый хочет исправить ошибку и не допустить ее повторения.

— Еще до матча со «Спартаком» в прессе стали появляться сообщения о возможной смене главного тренера «Факела». Называли конкретные фамилии, в том числе Гильермо Абаскаля. Как вы на это реагировали?

— Когда нет результата, подобные истории возникают постоянно. Вопрос в другом: кто распространяет такую информацию, зачем и какую цель преследует? У вас в журналистике это называется контролируемым вбросом.

На мой взгляд, причин может быть три. Первая — прощупать общественное мнение. Вторая — мотивировать тренера. Третья — подогреть интерес.

Но меня такие вещи не мотивируют. Я уже взрослый мальчик, и у меня совершенно другая мотивация.

Если команда не выигрывает, мной движет желание это исправить. Если побеждает — хочется, чтобы она стала еще успешнее. А все остальное неинтересно.

Проблема в том, что подобные публикации могут раскачать команду. Футболисты начинают думать о возможной смене тренера, отвлекаются от работы. Это создает дополнительные сложности.

Поэтому тем, кто распространяет подобную информацию, стоит понимать последствия. Сейчас век медиа, всем хочется хайпа, чего-то «жареного». Но мне кажется, что гораздо интереснее говорить о самом футболе.

— А руководство с вами обсуждало эти сообщения? Появлялась даже информация, будто перед матчем с «Локомотивом» вам поставили ультиматум: проиграете — расстанемся.

— Прежде всего я чувствовал поддержку генерального и спортивного директоров.

Расскажу одну историю. Когда появилась первая публикация о возможной смене тренера, мне позвонил Марцел Личка.

Мы с ним давно дружим. Он говорит: «Олег, извини, я вообще впервые об этом слышу. Я здесь ни при чем. Не понимаю, почему так получилось. Мне очень неприятно».

А я даже не понял, о чем речь. Ведь ничего подобного не читал.

Спрашиваю: «Марцел, о чем ты? За что извиняешься?»

Он объяснил, что вышел материал, где упоминалась его фамилия в связи с «Факелом». И решил мне позвонить, поскольку уважает меня и наши отношения.

Я ему сказал: «Марцел, именно поэтому мы с тобой и дружим. Ты большой человек и большой тренер. Тебе совершенно не за что извиняться. Ты же прекрасно понимаешь, как делаются такие вбросы».

Он ответил, что понимает, но ему все равно неудобно.

После этого у нас состоялся разговор с руководством «Факела». Дмитрий Юрьевич (Кондратов) и Руслан Валерьевич (Пименов) дали понять: никаких оснований для подобных разговоров нет, все это ерунда. Продолжаем работать дальше.

Что касается ультиматума перед «Локомотивом», то ничего такого не было.

Другое дело, что я сам прекрасно понимал ситуацию. Если команда не добивается результата, главный тренер всегда должен быть готов к отставке. Это неотъемлемая часть профессии.

Фото ФК «Факел»

Мы не успели усилиться...

— После вашего ухода «Факел» обыграл «Краснодар» в Кубке — 2:0. Смотрели матч?

— Конечно. И очень переживал за ребят. Искренне хотелось, чтобы у них получилось.

Нужно отдать должное футболистам. Парни действительно старались, действовали как единое целое и заслуженно победили. Очень за них рад.

Отдельно хочу поддержать Алексея Ребко. Он практически накануне матча узнал, что будет исполнять обязанности главного тренера. Молодец, сумел поговорить с командой, правильно выстроить игру.

Думаю, и сами ребята понимали, насколько важно реабилитироваться после такого крупного поражения. Они справились. Особенно рад за Абдулу Багамаева и Максима Турищева, которые забили голы.

— После матча спортивный директор Руслан Пименов сказал: «Хочется поблагодарить Олега Василенко, физически команда здорово готова. На его багаже нам и удалось обыграть «Краснодар».

— Руслан Валерьевич — футбольный человек, который сам играл на высоком уровне. Он понимает все тонкости и нюансы.

Кроме того, он ежедневно видел команду, наблюдал за тренировочным процессом и матчами. Поэтому его оценка дорогого стоит.

Но для меня принципиально важно подчеркнуть: это заслуга не одного Олега Василенко. Мы работали вместе со всем тренерским штабом.

Такая оценка означает, что двигались в правильном направлении. Конечно, это приятно.

— Давайте поговорим о составе. Многие специалисты считают, что с таким подбором игроков у команды практически не было шансов решить задачу в РПЛ.

— Конечно, мы не были довольны селекцией. Летом в клубе произошла смена руководства. Когда команда вышла из отпуска, генеральный директор еще не был назначен.

А ведь клубы начинают комплектоваться сразу после окончания сезона, в начале июня. Получилось, что практически весь месяц мы пропустили.

К тому моменту, когда смогли полноценно заняться усилением, многие футболисты уже подписали контракты с другими командами. Приходилось искать варианты среди свободных агентов, пытаться что-то придумать.

Но необходимого усиления так и не произошло. При этом наша задача как тренерского штаба заключалась в том, чтобы максимально организовать команду, качественно подготовить ее функционально и за счет этой подготовки компенсировать недостатки индивидуального мастерства.

— Когда летнее трансферное окно закрылось и вы окончательно оценили состав, не возникло ощущения, что даже подняться выше зоны стыковых матчей будет крайне тяжело?

— Не скрою, такие мысли были. Но мы не привыкли сдаваться. Знаете, как говорят? Если не можешь изменить ситуацию — измени отношение к ней.

Мы приняли обстоятельства и старались выжать из ситуации максимум.

При этом понимали, в каких компонентах нужно прибавлять, какие недочеты исправлять. В том числе мои собственные, тренерские.

У нас были идеи относительно зимнего трансферного окна. Обсуждали их с руководством и рассчитывали, что в декабре команда получит усиление.

— Но ведь и после закрытия окна были возможности подписать свободных агентов?

— Да. Буквально через две недели после закрытия окна появились два интересных варианта. Мы очень обрадовались, поскольку оба футболиста могли усилить команду. К сожалению, ни один переход не состоялся. Так, Далер Кузяев выбрал махачкалинское «Динамо».

— А второй футболист? Тоже известный?

— Да. Саша Зделар.

— Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита».

— Он самый.

— И почему не получилось его пригласить?

— Саша отказался из-за искусственного поля в Воронеже.

Аксель Гнапи и Жоао Виктор. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пуси и Гнапи

— А чем ваше внимание привлек бразильский центральный защитник Клейтон Сампайо?

— Нам был необходим центральный защитник. Вели переговоры с несколькими футболистами, но договориться не удалось.

С одним игроком все сорвалось, со вторым переговоры шли очень тяжело и тоже закончились безрезультатно.

В какой-то момент один человек посоветовал обратить внимание на Клейтона. Мы посмотрели его матчи, и он произвел сильное впечатление.

Нам сообщили, что игрок доступен и его клуб готов отпустить в аренду. В итоге удалось договориться.

Считаю Клейтона безусловным усилением. На мой взгляд, это уникальный футболист с очень хорошим уровнем мастерства.

— В чем его уникальность?

— Представьте: человек приезжает на другой континент, в незнакомую страну, практически не понимает языка партнеров. Не говорит по-русски и по-английски. Только по-португальски.

Но настолько хорошо чувствует игру, что сразу разбирается в ситуациях на поле! Меня это удивляло. Несмотря на языковой барьер и необходимость адаптации, он достаточно стабильно выполнял свои функции. За это ему большое спасибо.

— Хотелось бы отдельно поговорить о нападающих. Белайди Пуси много забивал в Первой лиге, но в РПЛ у него результативная засуха. Почему? Совершенно другой уровень соперников?

— Безусловно, уровень отличается. Но нужно учитывать и другие обстоятельства. Когда Белайди приехал в Россию, он оказался в другой стране, другой футбольной среде. Любому иностранному игроку требуется время на адаптацию.

В Первой лиге Пуси прекрасно себя проявил. Однако в РПЛ совершенно другие требования. Здесь выше скорости, уровень единоборств, качество принятия решений.

Любой футболист должен постоянно доказывать свою состоятельность. Неважно, где ты играл раньше, какой у тебя опыт и чего добился.

Прошел один матч — и в следующем нужно все показывать заново. Надеюсь, Белайди окончательно адаптируется к требованиям РПЛ и принесет «Факелу» пользу.

— Аксель Гнапи — другая история. Мощный нападающий, умеет продавить защитника, сыграть на партнеров. Но за 22 матча в составе «Факела» у него всего один гол. Чего ему не хватает?

— Физически Гнапи действительно способный парень. Мощный, не боится единоборств, хорошо укрывает мяч корпусом.

Умеет играть на партнеров, видит передачи в финальной трети поля, не жадничает. У него есть хорошие качества.

Но в завершающей стадии пока не все получается. Именно над этим нужно работать.

Нельзя забывать и о том, что человек приехал в новую страну, на другой континент. Для него это новый вызов, новый уровень требований.

В первые месяцы может многое получаться на эмоциях. А дальше начинается системная работа, когда необходимо совершенствовать отдельные компоненты. Наш штаб уделял этому много внимания. К сожалению, прогресс шел не настолько быстро, как хотелось бы.

К тому же буквально через несколько месяцев после его прихода команда вышла в Премьер-лигу. А это очередное повышение уровня сложности.

— Еще в декабре, когда мы с вами общались, вы оценивали готовность состава «Факела» к РПЛ примерно в 60 процентов. После первых десяти туров мнение изменилось?

— Оценивать это в процентах достаточно сложно. Нужно учитывать и потенциал молодых футболистов, и возможности более опытных игроков.

Кроме того, мы видели, кого могли пригласить для усиления, сравнивали своих исполнителей с футболистами других клубов РПЛ.

При таком сравнении становилось понятно, в каких позициях нам недостает качества. Именно поэтому мы и хотели усилиться.

— В программе «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая назвал «Факел» 16-й командой РПЛ по подбору футболистов. Согласны с такой оценкой?

— Понятно, почему возникают подобные оценки. Мы практически никем не усилились. Да, пришли Матвей Бардачев, Клейтон, Алексей Сутормин. Но глобального усиления состава не произошло...

— Кстати, Сутормин оправдал ваши ожидания?

— Очень рад, что познакомился с Алексеем и получил возможность с ним работать. Он действительно помог команде. Причем не только на футбольном поле, но и ментально.

Это большой профессионал. И на тренировках, и в раздевалке, и в повседневной жизни он показывал правильное отношение к делу, подсказывал ребятам, полностью отдавался работе.

Что касается игровых качеств, то Алексей умеет находить мяч, хладнокровно действовать под давлением, продвигать атаки, видеть интересные продолжения.

Он нам очень пригодился.

Кстати, возвращаясь к вашему вопросу о схеме 4-2-3-1 в матче с «Локомотивом»: мы как раз хотели дать Сутормину больше свободы, чтобы он максимально использовал свои сильные стороны.

Фанаты «Факела». Фото ФК «Факел»

Если бы завтра позвали в «Факел» с таким составом и бюджетом, отказался бы

— Если подвести итог десяти турам, что можете занести себе и своему штабу в актив? Что удалось сделать, несмотря на все сложности с составом и бюджетом?

— Мы всегда предъявляли к себе высокие требования. Поэтому, конечно, сожалею, что команда так и не смогла выиграть в чемпионате.

Сожалею о разгромном поражении от «Локомотива», о грубых ошибках, которые приводили к пропущенным мячам. О голах на последних секундах, о необоснованных пенальти.

Разумеется, все это не может меня устраивать.

Если бы можно было вернуть время назад, я прежде всего потребовал бы от себя более качественной работы.

Я проанализировал произошедшее и сделал выводы. В дальнейшем обязательно учту этот опыт.

Но есть и то, за что нам не стыдно.

— За что?

— Несмотря на трудности, с которыми столкнулся «Факел», мы сумели поставить команде определенную игру. У нас не было «автобуса» у своих ворот, мы не играли в «бей-беги».

Кроме того, команда была хорошо готова функционально. Именно это позволяло нам на равных бороться с более сильными соперниками.

— Представим гипотетическую ситуацию: завтра вам предлагают снова возглавить «Факел», причем с тем же составом и бюджетом. Согласились бы?

— Нет.

— Так категорично?

— Да. Знаете почему? Потому что я не мазохист.

Эта работа была невероятно эмоциональной, изматывающей. Мы с вами подробно обсудили все проблемы, с которыми столкнулись.

И теперь представить, что я снова прихожу в такую же ситуацию и пытаюсь сделать то, для чего нет необходимых условий...

Для этого действительно нужно быть мазохистом. Я уже не первый раз выхожу с командой в Премьер-лигу. И когда у тебя нет усиления, а состав по большому счету остается на уровне ФНЛ, это очень тяжелая история.

Один раз я через такое прошел. Второй. А вот в третий, пожалуй, уже не хочу.

— То есть больше не полезете в подобную ситуацию?

— Не полезу. Потому что я не фокусник и не сказочник.

Я тренер, который любит футбол, хочет развивать игроков и команду. Но при этом хочется, чтобы наши идеи можно было полноценно воплощать на поле.

Есть специалисты, которые больше верят в селекцию, а есть те, кто верит в тренерскую работу. Я всегда относил себя ко вторым.

— Понятно.

— Но с возрастом стал прагматичнее. И футбол тоже стал более прагматичным.

Теперь понимаю, что нельзя быть альтруистом. Одной веры в работу недостаточно. Нужны исполнители, способные реализовывать тренерские идеи.

Причем необязательно приглашать исполнителей с выдающимся индивидуальными качествами.

Можно собрать команду из игроков, которые очень хорошо готовы физически, способны выполнять большой объем скоростной работы, быстро переключаться, агрессивно вступать в единоборства.

За счет таких вещей можно компенсировать определенный недостаток мастерства. И я готов работать с такой командой.

Но все равно рано или поздно наступает момент, когда необходимо усиливаться. Без этого двигаться дальше крайне сложно.

Поэтому для меня важны оба компонента: и качественная тренерская работа, и соответствующий состав.

— Иными словами, если зимой «Факел» серьезно не усилится, шансов сохранить место в РПЛ будет крайне мало?

— В футболе случаются вещи вопреки логике. Поэтому категорично утверждать, что у команды не будет шансов, неправильно.

Но я уверен, что руководство прекрасно понимает необходимость зимнего усиления.

При этом нельзя исключать, что нынешние футболисты продолжат прогрессировать. У них уже прошел определенный период адаптации к Премьер-лиге.

Ребята стараются выжимать из себя максимум. И именно поэтому во многих матчах мы не уступали соперникам по игре, не проигрывали крупно. Да, случались срывы, как с «Локомотивом», но до этого были встречи, в которых пропускали решающие мячи только в концовках.

Если команда продолжит развиваться, пройдет оставшийся отрезок чемпионата, а затем качественно подготовится на зимних сборах, возможно все. Но с усилением, конечно, будет значительно легче.

Причем от появления новых футболистов выиграют и те, кто уже находится в команде.