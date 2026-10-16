Нападающий «Ахмата» Касаджиков о встрече с «Зенитом»: «Матч для меня будет особенным»

Нападающий «Ахмата» Алексей Касаджиков поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 11-м туре РПЛ.

Игра состоится 18 октября в Санкт-Петербурге.

«Все знают команду «Зенит». Очень хорошая команда, качественные футболисты. Я думаю, мы можем победить за счет реализации своих моментов и за счет выигрышной борьбы. Матч для меня будет особенным. Потому что я буду первый раз играть против команды, в которой я вырос, из которой вышел.

Я готов к дебюту, пытаюсь доказывать это на каждой тренировке. Но, раз я не выхожу на поле, это повод для меня задуматься и больше работать», — сказал Касаджиков в интервью пресс-службе «Ахмата».

19-летний Касаджиков — воспитанник академии «Зенита». Он перешел в «Ахмат» в июле 2026 года. В сезоне-2026/27 он дважды вышел на замену в матчах РПЛ, провел на поле 6 минут и не отличился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.

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