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Нападающий «Ахмата» Касаджиков о встрече с «Зенитом»: «Матч для меня будет особенным»

Сергей Филин

Нападающий «Ахмата» Алексей Касаджиков поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 11-м туре РПЛ.

Игра состоится 18 октября в Санкт-Петербурге.

«Все знают команду «Зенит». Очень хорошая команда, качественные футболисты. Я думаю, мы можем победить за счет реализации своих моментов и за счет выигрышной борьбы. Матч для меня будет особенным. Потому что я буду первый раз играть против команды, в которой я вырос, из которой вышел.

Я готов к дебюту, пытаюсь доказывать это на каждой тренировке. Но, раз я не выхожу на поле, это повод для меня задуматься и больше работать», — сказал Касаджиков в интервью пресс-службе «Ахмата».

19-летний Касаджиков — воспитанник академии «Зенита». Он перешел в «Ахмат» в июле 2026 года. В сезоне-2026/27 он дважды вышел на замену в матчах РПЛ, провел на поле 6 минут и не отличился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.

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Источник: ФК «Ахмат»
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Андрей Касаджиков
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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