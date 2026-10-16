Шварц ответил на вопрос о возможном приглашении Абдулхаликова на сборы «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции ответил на вопрос о возможном приглашении 15-летнего воспитанника академии Матвея Абдулхаликова на зимние сборы основной команды.

10 октября нападающий «Динамо» Абдулхаликов побил рекорд воспитанника «Зенита» Вадима Шилова по голам за сезон в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ), забив 43 гола в 26 матчах.

«У нас еще много времени. Ближе к зиме мы будем принимать решение, кто готов поехать с основной командой на сбор», — сказал Шварц.

После 10 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Столько же очков и у идущего вторым ЦСКА — армейцы уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 18 октября, на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — в 16:15 по московскому времени.

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